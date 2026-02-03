RAMAZAN PİDESİ NE KADAR OLDU? İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan pidesi kaç lira oldu?

Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden Ramazan pidesinin bu yıl ki satış fiyatı belli oldu. Ramazan'a sayılı günler kala Türkiye Fırıncılar Federasyonu Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesinin kilogram fiyatının yüzde 23'lük artışla 100 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Ankara ve İstanbul'da pideye yüzde 25'lik zam

Balcı, Ankara ve İstanbul'da ise 250 gramlık Ramazan pidesinin yüzde 25'lik zamla 25 liradan satılacağını açıkladı. Balcı, fiyatların halkın alım gücü ve enflasyon dikkate alınarak belirlendiğini bildirirken, fırıncıların da fedakarlık yaptığını vurguladı.

Ekmeğe zam gelecek mi?

İşçilik ücreti ve işletme maliyeti artmasına rağmen ocak ayında ekmek fiyatına zam yapılmadığını hatırlatan Balcı, "Şubat ayında yine giderlerde artış oldu ancak Ramazan ayında ekmek fiyatında bir zam olmayacak, kilogram fiyatı 75 liradan satılmaya devam edilecek" diye konuştu.

Balcı, ekmek fiyatının da mart sonunda zamlacağını, rakamın Ticaret Bakanlığı ile birlikte belirleneceğini ifade etti.

Ramazan pidesi fiyatları geçen yıl da yüzde 33 zamlanmıştı.