Ramazan ve Bayram etkisi e-ticareti hareketlendirdi: Martta hacim 400 milyar lirayı aşabilir

Ramazan ayı ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nın etkisiyle e-ticaret platformlarında alışveriş yoğunluğu artarken, kampanya dönemlerinin de katkısıyla mart ayında sektör hacminin 400 milyar liranın üzerine çıkması bekleniyor.

Bayram hazırlıklarının başlamasıyla birlikte tüketici talebi farklı ürün gruplarında yoğunlaşırken, özellikle şekerleme, çikolata ve çeşitli ikramlıkların yanı sıra giyim, ayakkabı ve aksesuar kategorilerinde de hareketlilik gözleniyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ocak ayından itibaren kampanya dönemlerinin başlamasıyla e-ticaret platformlarında ve perakende tarafında hem işlem hacmi hem de kullanıcı etkileşiminde belirgin bir artış yaşandığını söyledi.

Yılın ilk çeyreğinde kampanya dönemlerinin Ramazan ayı ile aynı zamana denk gelmesinin talebi daha da güçlendirdiğini belirten Çevikoğlu, "Bu noktada ramazan ayı ve Ramazan Bayramı dönemi her yıl olduğu gibi bu yıl da e-ticaret sektöründe önemli bir alışveriş hareketliliği yaratıyor." dedi.

Çevikoğlu, tüketicilerin bayram hazırlıklarını hızlı ve pratik şekilde tamamlamak amacıyla çevrim içi platformlara daha fazla yöneldiğine dikkati çekerek, "Bu çerçevede, yılın ilk çeyreğinde kampanya dönemleri ile ramazan ayının aynı zaman dilimine denk gelmesinin etkisiyle mart ayında e-ticaret hacminin 400 milyar liranın üzerine çıkmasını bekliyoruz. Bu dönem yalnızca kısa vadeli bir satış ivmesi yaratmakla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda sektörün ilk çeyrek performansını şekillendiren ve yılın geri kalanına ilişkin tüketici eğilimlerini okumaya imkan tanıyan stratejik bir dönem olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Ramazan sofralarının ürünleri öne çıktı

Ramazan döneminde online alışverişlerde en fazla talep gören ürünlerin başında gıda kategorisinin geldiğini aktaran Çevikoğlu, özellikle hurma çeşitleri, kuruyemiş, bakliyat, un ve şeker gibi temel gıda ürünlerinin tüketiciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

İftar ve sahur hazırlıklarının artmasıyla küçük mutfak aletleri ile züccaciye ürünlerinde de satışların yükseldiğini ifade eden Çevikoğlu, bayramın yaklaşmasıyla birlikte alışveriş eğilimlerinin farklı kategorilere yöneldiğini kaydetti.

Bayram ziyaretleri ve hediyeleşme geleneğinin etkisiyle şekerleme, çikolata ve çeşitli ikramlık ürünlere olan talebin arttığını vurgulayan Çevikoğlu, giyim, ayakkabı ve aksesuar kategorilerinde de bayram hazırlıkları nedeniyle dikkat çekici bir hareketlilik yaşandığını dile getirdi.

Ortalama sepet tutarı 3-5 bin lira

ETİD Başkanı Çevikoğlu, bayram döneminde tüketicilerin aynı sipariş içinde hem gıda ürünlerini hem de bayramlık ihtiyaçlarını karşılamayı tercih ettiğini, bu durumun online alışverişlerde sepet tutarlarının dönemsel olarak yükselmesine yol açtığını söyledi.

Bayram yaklaştıkça giyim, moda ve hediyelik ürünlerin alışverişlere eklenmesinin sepet büyüklüğünü artırdığını ifade eden Çevikoğlu, bu süreçte ortalama sepet tutarının yaklaşık 3-5 bin lira arasında değiştiğini belirtti.

Online alışverişte güvenlik uyarısı

Çevrim içi alışveriş yapacak tüketicilere güvenlik konusunda da uyarılarda bulunan Çevikoğlu, alışveriş yapılacak sitenin güvenilir olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çevikoğlu, "Bu kapsamda internet sitesinin, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve belirli güvenlik ile şeffaflık kriterlerini karşılayan e-ticaret sitelerine verilen Güven Damgası'na sahip olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Bu sertifika, tüketiciler açısından güvenli alışveriş için önemli bir göstergedir. Ayrıca alışveriş yapılacak sitenin alan adı ve uzantısının dikkatlice incelenmesi sahte veya taklit sitelerden kaynaklanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesine yardımcı olur. Ödeme aşamasında SSL sertifikasının bulunup bulunmadığına dikkat edilmesi ve mümkünse 3D Secure gibi ek güvenlik adımları kullanılan ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi güvenli alışveriş açısından önemli. Satıcıya ait iletişim bilgilerinin ve müşteri hizmetleri destek kanallarının açıkça sunulması da platformun güvenilirliğini değerlendirmek açısından dikkate alınmalı. Ek olarak, çevrim içi ödeme yapmak istemeyen tüketiciler için kapıda ödeme seçeneği de alternatif ve güvenli bir yöntem sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.