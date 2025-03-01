Ramazan'da Finlandiya'dan güllaç, Brezilya'dan Türk kahvesi siparişi alınıyor

Ramazan ayında yurt dışında yaşayan Müslümanların Türkiye'den verdikleri siparişlerde artış yaşandığını belirten sektör temsilcileri, kayısı, baklava, gül suyu, fındık, zeytinyağı, bal, sucuk, pastırma, kuru incir gibi ürünlerin Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Çin'den talep gördüğünü ifade ediyor.

Araştırmaların tüketicilerin yüzde 60'tan fazlasının ramazan ayında daha fazla alışveriş yaptığını gösterdiğine işaret eden Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, "Ramazan ayında özellikle gıda ve süpermarket alışverişlerinin önemli ölçüde e-ticarete kaydığını net bir şekilde görüyoruz. Türkiye'de halihazırda aylık yaklaşık 200 milyar liralık e-ticaret hacmi bulunuyor" diye konuştu.

"Gıda ve süpermarket ürünleri içeren koliler..."

Çevikoğlu, "Alışverişe erken başlayan vatandaşlar, e-ticaret üzerinden yapılan gıda alışverişlerini de hareketlendiriyor. Pek çok e-ticaret pazar yeri, perakendeci ve marka ramazan ayına özel ürünler, kampanyalar ve teklifler geliştiriyor. Bunların başında elbette ramazan ayının vazgeçilmezi olan ve yoğunlukla gıda ve süpermarket ürünleri içeren koliler oluyor. Örneğin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Toprak Mahsulleri Ofisi, vatandaşların ramazan kolilerine uygun fiyatlarla erişebilmesi için çeşitli indirimler uyguluyor. Bu kapsamda ramazan kolilerine büyük ilgi olduğunu net bir şekilde gözlemliyoruz. En çok ramazan kolisi sipariş edilen şehirler arasında İstanbul, Ankara, Bursa yer alıyor."

"Yurt dışına baklava, güllaç ve Türk kahvesi..."

Alışverişlerin ağırlıklı olarak iftar ile sahur saatleri arasında gerçekleştiğinin gözlemlendiği bilgisini veren Çevikoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da benzer bir eğilimin devam edeceğini öngörüyoruz. Önceki yıllardan edindiğimiz tecrübe özellikle akşam 22.00 ile sahur arasında artan bir trafik eğiliminin yine olacağını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Çevikoğlu, yurt dışında yaşayan Müslümanların da özellikle ramazanda Türkiye'den verdikleri siparişlerin artış gösterdiğine değinerek, şunları kaydetti: "Kayısı, baklava, gül suyu, fındık, zeytinyağı, bal, sucuk, pastırma, kuru incir gibi yöresel ürünlerimiz en çok Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Çin'den talep görüyor. Örneğin Finlandiya'ya baklava, güllaç, Brezilya'ya Türk kahvesi, Çin'e zeytinyağı, İspanya'ya kayısı, Avustralya'ya fındık, Suudi Arabistan'a gül suyu satışları talepler doğrultusunda gerçekleşebiliyor."