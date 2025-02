Ramazan'da kırmızı et sektörü... 'Talep dengesizliği ve anormal fiyat oluşumları yaşanmayacak'

Mehmet Hanifi GÜLEL

Bu yıl Ramazan ayı öncesi kırmızı et piyasasını değerlendiren Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, Ramazan ayı döneminde kırmızı et sektöründe arz talep dengesizliği yaşanmayacağını ve anormal fiyat oluşumlarının ortaya çıkmayacağını söyledi. Türkiye’de Kırmızı Et Sektörünün en büyük handikaplarından birinin kırmızı ete talebin yoğunlaştığı dönemlerden bazılarının üst üste gelmesi olduğunu kaydeden Hacıince, “Ramazan Ayı, Kurban Bayramı ve turizm sezonu, talebin yoğunlaştığı dönemler olup, son yıllarda Kurban Bayramının turizm sezonu olan yaz aylarına denk gelmesi bu olumsuz durumlardan biridir. Ramazan ayı ve hemen sonrasındaki zaman dilimi yine turizm sezonu için otellerin alım yapacağı dönemlerdir. İşte taleplerin yoğunlaştığı bu gibi dönemlerde Kırmızı et fiyatları aşırı bir şekilde artış gösterebilmektedir. Beyaz et sektörü bu gibi durumlara daha hızlı ayak uydurabilmekteyken, Kırmızı et sektörünün bu üretim kolunda üretim sürecinin uzun olması nedeniyle uyum sağlanmakta güçlük çekilmekte” diye konuştu.

Ramazan Ayı tüketimin diğer aylara göre daha fazla olduğu bir dönem olduğuna vurgu yapan Hacıince, Türk mutfağının en temel ürünü olması nedeniyle halkın ekseriyeti daha Ramazan Ayına girmeden en az 15 günlük ihtiyacı olan kırmızı eti alıp dolaplarına koymaya çalıştığını aktardı. Dolayısıyla sektör açısından Ramazan ayı 15 gün öncesinden başladığını ifade eden Hacıince, “Talebin artması nedeniyle Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte bir miktar fiyat artışının yaşanmasını doğal bir sonuç olarak değerlendirmekteyiz. Ancak bu dönemde ortaya çıkabilecek suni fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi için etkili bir düzenleme mekanizmasının devreye alınması son derece önemli” açıklamasını yaptı.

İthalat ile birlikte içerde yeterince hayvan var

Türkiye’de kırmızı et piyasası bilindiği üzere kamu eliyle düzenlendiğini ve piyasaya müdahalesi de Et ve Süt Kurumu eliyle gerçekleştirildiğine vurgu yapan Hacıince, “Geçtiğimiz günlerde ESK tarafından 40 baş kesimlik sığırın ithal edilip Ramazan ayı öncesinde piyasaya sürüleceği duyurulmuştu. Bu planlamanın piyasa üzerinde ve özellikle tüketici kesiminde olumlu bir etki oluşturacağı kanaatindeyiz. 2024 yılı içerisinde ithal edilen besilik sığırların işletmelere giriş tarihleri hesap edildiğinde, bu hayvanların Ramazan ayında kesim olgunluğuna gelebileceği görülmekte. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre de kasaplık güç olarak bu dönemde yeterli miktarda yerli hayvanın varlığı söz konusudur. Konseyimizce, sektörümüzün tüm alanlarındaki ihtiyaç miktarları ve üretim imkânları birlikte değerlendirildiğinde 2025 yılı Ramazan ayı döneminde arz ve talep dengesizliği yaşanmayacağı ve anormal fiyat oluşumlarının ortaya çıkmayacağı kanaatindeyiz. Ramazan ayının sektörümüzün tüm kesimlerine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ederim” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayı dönemindeki fiyat oluşumları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Grafikte görüleceği üzere Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber fiyatlarda bir miktar artış görülmüş, Ramazan ayı boyunca mutedil bir seyir izlemiş ve Bayram öncesindeki hafta bir miktar artış kaydedilmiştir.