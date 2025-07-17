Rapor sonucu ortaya koydu: Yatırım yapmayı düşünenlerin neredeyse yarısı gayrimenkulü tercih ediyor

İstikrarlı yatırım denince akla gelen ilk seçeneklerden biri olan gayrimenkul, cazibesini korumaya devam ediyor. Emlakjet’in anketine katılan ve yatırım yapmayı düşünenlerin yüzde 48’i, yatırım tercihini gayrimenkulden yana kullanmayı düşündüğünü belirtti.

Yatırımcıların gayrimenkul tercihlerinde öncelikli kriterleri kira getirisi ve uzun vadede güvenli bir yatırım arayışı oluşturuyor.

Konut satışlarında artış

Emlak arama portalı Emlakjet, kullanıcı davranışları, güncel piyasa dinamikleri ve anket sonuçlarına dayanan haziran 2025 gayrimenkul raporunu yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 artarak 107 bin 723 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 17 bin 656 ile İstanbul, 9 bin 428 ile Ankara ve 5 bin 987 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 38 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 81 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında gerçekleştirdiği bu anket çalışmasına, 40 binden fazla kullanıcının katıldı.

Öte yandan TÜİK bugün açıkladığı verilerde, Türkiye genelinde konut satışlarının haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 oranında arttığını duyurmuştu. Ancak konut satışları artış gösterse de, 2024 Haziran ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Yabancılar yapılan konut satışlarında artış

Yabancılara yapılan konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak bin 565 oldu. Haziranda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 603 ile Antalya, 521 ile İstanbul ve 128 ile Mersin oldu.

Yüzde 48'i gayrimenkul yatırımını cazip buluyor

Öte yandan, ankete katılanların yüzde 26'sı son bir yıl içinde yatırım yapmayı düşündüğünü belirtti.

Yatırım yapmayı düşünen katılımcıların yüzde 48'i gayrimenkul yatırımını daha cazip bulduğunu belirtirken, yüzde 35'i altın, döviz ve kripto gibi alternatif yatırım araçlarını, yüzde 17'si ise mevduat faizini tercih ediyor. Bu dağılım, gayrimenkulün özellikle uzun vadeli güvence ve somut değer artışı beklentisiyle öne çıktığını, aynı zamanda alternatif yatırım araçlarının da dikkati çeken bir seçenek olarak değerlendirildiğini ortaya koyuyor.

Çoğunluk yatırım için 3+1 daireleri tercih ediyor

Katılımcıların yüzde 35'i 3+1 daireleri, yüzde 31'i 2+1 daireleri tercih ederken, yüzde 12'si 1+1 ve yüzde 6'sı 1+0 seçeneklere ilgi gösteriyor. Villa, yazlık gibi alternatif konut tiplerini tercih eden kullanıcı oranı ise yüzde 16 olarak ölçüldü.

Bu sonuçlar, yatırımcıların büyük çoğunluğunun hem yaşam alanı hem de kira geliri potansiyeli yüksek olan çok odalı daireleri daha avantajlı bulduğunu gösteriyor.

Kira getirisi en önemli tercih

Yatırımcıların gayrimenkul tercihlerinde öncelik verdiği kriterler incelendiğinde, en yüksek oranın kira getirisine verildiği görülüyor. Katılımcıların yüzde 27'si için kira geliri, yatırım kararında belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.

Bu sonucu, yüzde 24 ile uzun vadeli güvence arayışı takip ediyor. Yatırımcılar, gayrimenkulü sadece kısa vadeli kazanç değil, aynı zamanda uzun vadeli bir finansal güvence olarak da değerlendiriyor.

Gelecekteki kazanç da dikkate alınıyor

Katılımcı yüzde 22'si ise mülkün gelecekte değer kazanma potansiyelini önemli buluyor. Bu da katılımcıların yatırım kararlarında yalnızca bugünü değil, gelecekteki kazancı da dikkate aldıklarını gösteriyor. Lokasyon tercihi ise yüzde 21'lik oranla öne çıkarken bu da konumun hala güçlü bir yatırım belirleyicisi olduğunu ortaya koyuyor. Son sırada yer alan vergi ve yasal avantajlar ise yüzde 6 oranında tercih edilerek diğer kriterlere göre daha az etkili oluyor.

Bu dağılım, yatırımcıların kısa vadeli nakit akışını sağlayan kira gelirine yüksek önem verdiğini, aynı zamanda uzun vadeli istikrar, bölgesel değer artışı ve güven duygusunun da kararlarda büyük rol oynadığını ortaya koyuyor.