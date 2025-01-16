Ray Sigorta'nın yıllık prim üretimi 31 milyar TL'yi geçti

Borsa İstanbul'da 'RAYSG' koduyla işlem gören Ray Sigorta, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama gönderdi.

Buna göre Ocak-Aralık 2024 aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 31 milyar 362 milyon 12 bin 104,54 TL oldu.

Prim üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 144,73 oranında artış meydana geldi.