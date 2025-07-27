Rayiç bedel sistemi devlete yılda 25 milyar dolara mal oluyor

CVS Havakent ve CVS Portföy’ün hazırlattığı rapor, tapu bedeli–gerçek satış bedeli farkının kamuya her yıl 25 milyar doların üzerinde kayıp yarattığını ortaya koydu.

“Gayrimenkul Değerlemesi Sorunsalı: Vergi Kaybı ve Eksik Sigorta” başlıklı raporda, Prof. Dr. Emre Alkin ve Prof. Dr. Kerem Alkin’in analizleri yer aldı. Raporda, kapsamlı bir vergi barışı ve ekspertiz bazlı değerleme sistemiyle hem kamu gelir kaybının önlenebileceği hem de sektörde adil ve şeffaf bir yapı kurulabileceği vurgulandı.

Raporda, son dört yılda konut fiyatlarındaki hızlı artışa karşın tapu harçlarının vergi gelirlerindeki payının düştüğü belirtilerek, mevcut sistemin kamu gelir kayıplarına ek olarak, konut yenileme ve dönüşüm projelerini de yavaşlattığı ifade edildi. Ayrıca, düşük bedel üzerinden yapılan sigorta poliçelerinin, afet sonrası mağduriyetleri büyüttüğüne dikkat çekildi.

Erkut Çavuş: “Bir an önce düzeltme gerekiyor”

Tulpar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, “Türkiye’de yılda 1,5 milyon konut satılıyor. Tapuda gösterilen rayiç bedelle gerçek satış fiyatı arasındaki fark yalnızca konut satışlarında 6 milyar dolar kayıp yaratıyor. 38 milyon konutun düşük rayiç bedel üzerinden vergilendirilmesi 8 milyar dolarlık, imarlı arazilerde ise 5 milyar dolarlık kayıp doğuruyor. Sistem, hem kamu maliyesi hem de konuta erişim ve sigorta açısından ciddi dengesizlikler üretiyor. Bu nedenle şeffaf ve sürdürülebilir bir değerleme sistemine ihtiyaç var.” dedi.

“25 milyar dolarlık kayıp var”

Prof. Dr. Emre Alkin ise raporda yer alan hesaplamalara dikkat çekerek, “Tapu değeri ile gerçek satış bedeli arasındaki fark ortadan kaldırıldığında gayrimenkulden alınan vergilerin toplam içindeki payı iki katına çıkabilir. Mevcut sistemin kamuya maliyeti yaklaşık 25 milyar dolar. Bu durum sigorta sisteminde de ciddi aksaklıklara yol açıyor.” ifadelerini kullandı.

Bakanlık düzenleme sinyali vermişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha önce yaptığı açıklamada, gerçek satış bedeli üzerinden tapu harcı alınması gerektiğini vurgulayarak, “Bu düzenleme ile haksızlığı ve adaletsizliği gidermiş olacağız.” demişti.