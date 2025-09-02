Türkiye’de dört yılda bir güncellenen emlak rayiç bedelleri, 2026–2029 dönemi için yeniden belirlendi. Özellikle İstanbul’un birçok bölgesinde metrekare değerlerinde 10–15 katı aşan artışlar yaşandı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; bu artışlar, emlak vergisinin yanı sıra tapu harcı, emsal kira, değerli konut vergisi ve veraset–intikal vergisi gibi birçok kalemde vatandaşın yükünü artıracak.

İtiraz için son tarih: 8 Eylül

Fahiş artışlardan etkilenen vatandaşlar, 8 Eylül 2025 Pazartesi gününe kadar vergi mahkemelerine başvurarak dava açabilecek.

Hukukçular, belediyeye yapılan başvuruların dava süresini durdurmadığını vurguluyor. Bir kişinin açtığı davada çıkacak iptal kararının, aynı sokak veya mahalledeki tüm mükellefler için geçerli olacağı belirtiliyor.

Değerli konut vergisi genişleyebilir

Gayrimenkul uzmanlarına göre, rayiç bedellerdeki sert artışlar daha önce “Değerli Konut Vergisi” kapsamında olmayan konutları da bu vergiye dahil edebilir.

Böylece sıradan apartman daireleri bile 2026’dan itibaren değerli konut vergisine tabi hale gelebilir.

Rekor artışlar İstanbul’da

* Şişli Teşvikiye Caddesi: 46 bin TL → 420 bin TL (yüzde 803 artış)

* Abide-i Hürriyet Caddesi: yüzde 678 artış

* Valikonağı Caddesi: Yüzde 403 artış

* Küçükçekmece Cengiz Sokak: 4 bin TL → 60 bin TL (yüzde 1400 artış)

* Beylikdüzü Gürpınar: 475 TL → 9.670 TL (yüzde 1934 artış)

* Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi: 1.134 TL → 65 bin TL (yüzde 5.637 artış)

* Beykoz Kanlıca Mihrabat Caddesi: Yüzde 893 artış

* Çubuklu Hidiv Kasrı çevresi: Yüzde 934 artış

AK Parti’den açıklama

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bu süreci titizlikle inceliyoruz. Vatandaşımızın mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Demir, yasal ve idari düzenlemelerle haksız artışların önüne geçileceğini vurguladı.

Kira ve satışlara etkisi

Rayiç bedellerdeki yükseliş yalnızca vergileri değil, kira fiyatlarını ve konut satış bedellerini de yukarı çekebilir.

Uzmanlara göre sıradan dairelerin bile vergi yükü katlanacak ve dolaylı olarak kiralarda yeni artış dalgası yaşanabilecek.