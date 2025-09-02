Rayiç bedellerde rekor artış: Emlak vergisi 10-15 kata çıktı!
Emlak vergisinde yeni dönem başlıyor. Dört yılda bir belirlenen rayiç bedeller 2026’dan itibaren geçerli olacak ve bazı bölgelerde yüzde 5000’i aşan artışlarla vergi yükünü katlayacak. İstanbul’un birçok semtinde 10–15 katı bulan artışlar dikkat çekerken, vatandaşlar 8 Eylül 2025’e kadar dava açarak itiraz edebilecek. Uzmanlar artışların yalnızca emlak vergisini değil, değerli konut vergisi, tapu harcı, kira bedelleri ve inşaat maliyetlerini de yukarı çekeceğine işaret ediyor.
Türkiye’de dört yılda bir güncellenen emlak rayiç bedelleri, 2026–2029 dönemi için yeniden belirlendi. Özellikle İstanbul’un birçok bölgesinde metrekare değerlerinde 10–15 katı aşan artışlar yaşandı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; bu artışlar, emlak vergisinin yanı sıra tapu harcı, emsal kira, değerli konut vergisi ve veraset–intikal vergisi gibi birçok kalemde vatandaşın yükünü artıracak.
İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Fahiş artışlardan etkilenen vatandaşlar, 8 Eylül 2025 Pazartesi gününe kadar vergi mahkemelerine başvurarak dava açabilecek.
Hukukçular, belediyeye yapılan başvuruların dava süresini durdurmadığını vurguluyor. Bir kişinin açtığı davada çıkacak iptal kararının, aynı sokak veya mahalledeki tüm mükellefler için geçerli olacağı belirtiliyor.
Değerli konut vergisi genişleyebilir
Gayrimenkul uzmanlarına göre, rayiç bedellerdeki sert artışlar daha önce “Değerli Konut Vergisi” kapsamında olmayan konutları da bu vergiye dahil edebilir.
Böylece sıradan apartman daireleri bile 2026’dan itibaren değerli konut vergisine tabi hale gelebilir.
Rekor artışlar İstanbul’da
* Şişli Teşvikiye Caddesi: 46 bin TL → 420 bin TL (yüzde 803 artış)
* Abide-i Hürriyet Caddesi: yüzde 678 artış
* Valikonağı Caddesi: Yüzde 403 artış
* Küçükçekmece Cengiz Sokak: 4 bin TL → 60 bin TL (yüzde 1400 artış)
* Beylikdüzü Gürpınar: 475 TL → 9.670 TL (yüzde 1934 artış)
* Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi: 1.134 TL → 65 bin TL (yüzde 5.637 artış)
* Beykoz Kanlıca Mihrabat Caddesi: Yüzde 893 artış
* Çubuklu Hidiv Kasrı çevresi: Yüzde 934 artış
AK Parti’den açıklama
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bu süreci titizlikle inceliyoruz. Vatandaşımızın mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Demir, yasal ve idari düzenlemelerle haksız artışların önüne geçileceğini vurguladı.
Kira ve satışlara etkisi
Rayiç bedellerdeki yükseliş yalnızca vergileri değil, kira fiyatlarını ve konut satış bedellerini de yukarı çekebilir.
Uzmanlara göre sıradan dairelerin bile vergi yükü katlanacak ve dolaylı olarak kiralarda yeni artış dalgası yaşanabilecek.