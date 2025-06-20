Raylı sistemlere 500 milyon liralık destek programı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Uluslararası Avrasya Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı’nda konuştu.

Uraloğlu, raylı sistemlerle ilgili destek programı hazırladıklarını açıkladı.

Programın önümüzdeki ay hayata geçeceğini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız haberleşme sistemlerinde ciddi destek programları hazırladı ve haberleşme sektörüne katkı sağlayama gayret etti. Bu katkılar elbette devam edecek. bunun yanında yine bakanlığımızın bugün burada bulunduğumuz raylı sistemlerle ilgili sektörümüze, ülkemize bir fikrim var diyen bir ürün üretme gayretinde olan ya da üreten insanlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz diye arkadaşlarımızla bir çalışma yaptık.

Kanuni düzenleme tamam, tarih belli oldu

Bu çalışmanın sonunda bu sektörü destekleyebilmek için bir kanuni düzenlemenin gerektiği kanaatine ve sonucuna vardık. kanuni düzenlemeyi yaptık. ve demir yolu sektörüne, raylı sistemlere önümüzdeki ay açıklayacağımız 500 milyon liralık bir destek programını hayata geçiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."