RCAP değerlendirmesi açıklandı: Türk bankacılık mevzuatı Basel standartlarına uygun

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirmede, Türkiye'nin bankacılık düzenlemeleri 'tam uyumlu' bulunduğunu duyurdu. Basel III Uzlaşısı kapsamında büyük krediler (LEX) ve net istikrarlı fonlama oranına (NSFR) ilişkin yapılan denetimler sonucunda Türkiye, uluslararası standartlara tam uyum sağlayan ülkeler arasında yer aldı.

Basel standartlarına eksiksiz uyuldu

CNBC-e'de yer alan habere göre, Türkiye, 2015-2016 yıllarında sermaye yeterliliği ve likidite düzenlemeleri için aldığı tam notun ardından, bu kez 2024 yılında başlatılan yeni RCAP süreci kapsamında tekrar denetimden geçti. Komite, 2 Nisan 2025 tarihinde yayınladığı raporda Türk bankacılık mevzuatının Basel standartlarına eksiksiz uyduğunu açıkladı.

Değerlendirme, uluslararası finansal sistemin istikrarını sağlamak amacıyla Basel Komitesi tarafından yürütülen RCAP (Regulatory Consistency Assessment Programme-Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programı) programı kapsamında gerçekleştirildi. Program, her ülkenin kendi mevzuatının uluslararası standartlara ne ölçüde uygun olduğunu analiz ediyor.

Türkiye, bu başarıyla G-20 ülkeleri arasında tüm standartlara tam uyum sağlayabilen nadir ülkelerden biri olmayı sürdürdü. BDDK’dan yapılan açıklamada, bu uyumun ulusal ve uluslararası piyasalarda Türkiye bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit ettiği vurgulandı.

Basel Komitesi'nin yayınladığı notlara göre hem LEX hem de NSFR alanlarında Türkiye'nin notu tüm başlıklarda 'C' (Compliant – Tam Uyumlu) olarak belirlendi.