RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev: ABD şirketleri Rusya’dan çekilerek 300 milyar dolar kaybetti

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, ABD’li şirketlerin Rusya’dan ayrıldıktan sonra büyük mali kayıplar yaşadığını belirtti.

CNN’e konuşan Dmitriyev, "Rusya’yı terk eden ABD’li işletmelerin toplamda 300 milyar dolar kaybettiğini görüyoruz. Birlikte çalışmamanın ABD’li şirketler için büyük bir ekonomik maliyeti oldu" ifadelerini kullandı.

Dmitriyev, bugün Riyad’da gerçekleşecek Rusya-ABD görüşmeleri öncesinde değerlendirmelerde bulunarak iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden inşasının küresel önem taşıdığını vurguladı.

Dmitriyev "ABD ve Rusya’nın işbirliği yapması ve sorunları birlikte çözmesi gerekiyor. Köprüler kurmalıyız" dedi.

"Trump ve ekibi büyük sorun çözücüler"

RDIF Başkanı, Suudi Arabistan’daki temasları kapsamında eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibinden bazı isimlerle görüştüğünü açıkladı.

Dmitriyev "Onlar harika sorun çözücüler. Başkan Trump büyük bir sorun çözücü ve ekibi de öyle kişilerden oluşuyor" ifadelerini kullandı.