Reel efektif döviz kuru Mart’ta geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayında TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, bir önceki aya kıyasla 1,62 puan düşerek 73,48 seviyesine indi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise 3,00 puanlık azalışla 95,50 olarak kaydedildi.

TCMB açıklamasında, REK endeksindeki düşüşün temel sebebinin, TÜFE’deki yükselişe rağmen nominal kur artışının daha belirgin olması olduğu ifade edildi. ABD doları, Mart ayında bir önceki aya göre ortalama yüzde 2,43, euro ise yüzde 6,09 oranında değer kazandı. Aynı dönemde TÜFE yüzde 2,46, Yi-ÜFE ise yüzde 1,88 oranında arttı.

Öte yandan, her yıl Nisan ayında güncellenen Birim İş Gücü Maliyeti (BİM) Bazlı REK endeksi, 2024 yılında bir önceki yıla göre 20,36 puan artarak 91,47 seviyesine ulaştı. Gelişmekte olan ülkeler bazlı BİM REK endeksi 11,89 puan yükselerek 58,25’e, gelişmiş ülkeler bazlı BİM REK endeksi ise 27,92 puanlık artışla 118,08’e çıktı.

Ekonomistler, Türkiye’nin rekabet gücünü yansıtan REK endeksinin nominal kur hareketlerine duyarlı olduğu ve enflasyon farklarıyla şekillendiği belirtiyor. Önümüzdeki dönemde kur ve enflasyon dinamiklerinin REK üzerindeki etkisinin yakından takip edileceği vurgulanıyor.