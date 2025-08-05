Reel efektif döviz kuru temmuzda geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 reel efektif döviz kuru (REK) verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜFE bazlı REK endeksi, bir önceki aya kıyasla 0,66 puan düşerek 69,36 seviyesine geriledi. Böylece endeks Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise aynı dönemde 1,36 puan azalarak 91,92 oldu.

TCMB raporunda, “REK endeksindeki gerilemenin sebebi, TÜFE’deki artışa rağmen, nominal kur artışının daha baskın olmasından kaynaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kur ve fiyat gelişmeleri

TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında ABD doları yüzde 1,95, Euro ise yüzde 3,65 oranında değer kazandı. TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2,06, Yi-ÜFE ise yüzde 1,73 arttı.

TCMB’ye göre, Türkiye TÜFE’sindeki artış endeksi yukarı yönlü etkilese de dünya TÜFE sepeti ve nominal kur sepetindeki değişimler, endeksi düşürücü etki yaptı.