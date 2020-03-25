Reel kesim güven endeksi geriledi
Reel kesim güven endeksi mart ayında 99,7 puan olarak açıklandı. Bir önceki ayda endeks 106,9 puan seviyesindeydi.
Merkez Bankası tarafından açıklanan mart ayı Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 7,2 puan azalarak 99,7 seviyesinde gerçekleşti.
Tüm alt endeksler geriledi
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve son üç aydaki
toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış kaydedildi.