Reel kesim güveni 0,9 puan arttı

25 Eylül 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin Reel Kesim Güven Endeksi verilerini yayımladı. Endeks aylık 0,9 puanlık artışla 111,6 puana çıktı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

"Azalış bildirenler arttı"

Çalışmada, "Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler ile ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Çalışmanın ayrıntıları şu şekilde:

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı gözlenmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmine ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlenerek, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıflayarak devam ettiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlenmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin ise zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 10,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,0'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 7,1'e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 77,9'a gerilemiştir."