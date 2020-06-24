Reel kesim güveninde güçlü yükseliş
Haziran ayında Reel Kesim Güven Endeksi, haziran ayında 92,6 puan seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayında veri 76,9 puan olmuştu.
Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 15,7 puan artarak 92,6 seviyesinde gerçekleşti.
Endeksi oluşturan tüm alt kalemler, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.