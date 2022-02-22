Reel kesim güveninde yatay seyir

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), şubat ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 109,8 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) aylık baz 2 puan azalarak 109,9 seviyesine indi.

TCMB'nin açıkladığı verilere göre; gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak 109,9 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksin 100 eşik değerinin üzerinde olması anketin kapsadığı reel kesim temsilcilerinin ekonomik faaliyetlere ilişkin güveninin arttığını gösterirken, bu değerin altı ise güveninin azaldığına işaret ediyor.