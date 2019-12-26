Reel kesimde güven artışı sürüyor

26 Aralık 2019

2019 yılı Aralık ayında Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 1,6 puan artarak 103,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylece endeksteki artış eylülden bu yana üst üste 3. ayında da yükselişini sürdürmüş oldu. Eylül ayında endeks 98,8 puan seviyelerindeydi.



Reel Kesim Güven Endeksi, nisan ayında gördüğü 105,5 puanın ardından yılın en yüksek seviyesini aralık ayında gördü. Son 3 aydır yükselişini sürdüren endeks, Aralık ayındaki veriyle birlikte yılı 103,6 puandan kapattı.





Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, genel gidişat ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

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