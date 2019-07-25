Reel kesimin güveni azaldı
Reel kesim güven endeksi Temmuz'da 4,2 puan azalarak 98,3 oldu.
2019 yılı Temmuz ayında RKGE, bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak 98,3 seviyesinde gerçekleşti.
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 3,0 puan azalarak 96,6 seviyesinde gerçekleşti.