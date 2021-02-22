Reel kesimin güveninde 2,5 yılın zirvesi

Reel Kesim Güven Endeksi, şubatta, bir önceki aya göre 2,3 puan artarak 109,3 seviyesinde gerçekleşti. REK, Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 108,7 oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.