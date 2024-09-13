Reel kur değerlenecek mi? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı
İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, reel kurun gidişatına ilişkin önemli bir değerlendirmede bulundu. Kurun yılın ilk sekiz ayındaki değerlenme hızının devam etmeyeceğini ifade eden Kara, kur düzeyinin ihracatçıyı zorlamaya başladığını belirterek şöyle konuştu: ''Enflasyonu olumsuz etkileyen faktörler tersine dönüyor. Küresel taraf yardım ediyor, enerji fiyatları düştü, talep de zayıflıyor. Enflasyon dinamikleri bir alt platoya inebilir. Bu da kur konusunda TCMB’nin elini rahatlatacaktır.''
Eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, ekonomi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. CNBC-e'ye açıklamalarda bulunan Kara, reel kura ilişkin öngörülerini paylaştı.
Bilkent Üniversitsi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, "Yılın ilk sekiz ayındaki reel kurun değerlenme hızı devam etmeyecek'' dedi.
Reel kurun geldiği düzeyin ihracatçıyı zorlamaya başladığını ifadeden eden Prof. Dr. Kara, şöyle devam etti:
* Merkez Bankası bunu dikkate alacaktır. Enflasyonu olumsuz etkileyen faktörler tersine dönüyor. Küresel taraf yardım ediyor, enerji fiyatları düştü, talep de zayıflıyor.
* Enflasyon dinamikleri bir alt platoya inebilir. Bu da kur konusunda TCMB’nin elini rahatlatacaktır. Bundan sonraki dönemde ilave bir reel değerlenmeye fazla ihtiyaç olmayacaktır..