Reel kur değerlenecek mi? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı

Eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, ekonomi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. CNBC-e'ye açıklamalarda bulunan Kara, reel kura ilişkin öngörülerini paylaştı.

Bilkent Üniversitsi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, "Yılın ilk sekiz ayındaki reel kurun değerlenme hızı devam etmeyecek'' dedi.

Reel kurun geldiği düzeyin ihracatçıyı zorlamaya başladığını ifadeden eden Prof. Dr. Kara, şöyle devam etti:

* Merkez Bankası bunu dikkate alacaktır. Enflasyonu olumsuz etkileyen faktörler tersine dönüyor. Küresel taraf yardım ediyor, enerji fiyatları düştü, talep de zayıflıyor.

* Enflasyon dinamikleri bir alt platoya inebilir. Bu da kur konusunda TCMB’nin elini rahatlatacaktır. Bundan sonraki dönemde ilave bir reel değerlenmeye fazla ihtiyaç olmayacaktır..