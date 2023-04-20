Reel sektör, bayram öncesi nakit darboğazı yaşıyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Uzun zamandır krediye erişimde zorlanan reel sektör, bayram öncesi nakit sıkışıklığı yaşıyor. Depremin de etkisiyle nakit akışı iyice bozulan piyasada şirketlerin krediye erişimde zorlanması sorunu işletme sermayesi ihtiyacının ötesine taşıdı. İş dünyası, likidite sorunu çözülmezse iflaslar ve istihdam kayıplarının artacağına dikkat çekiyor. Reel sektör temsilcileri, 3 ile 6 aya kadar düşürülen vadelerin yanı sıra yüzde 36-40’ları bulan faiz oranlarına rağmen bankaların ticari kesime kredi musluklarını çok dikkatli kullandırdığını söylüyor.

Bankalar bayram öncesinde bireysel kredi kampanyaları yaparken, şirketler tarafında selektif, daha çok mevcudu koruyan ve yeni kredi noktasında ince eleyip sık dokuyan bir çizgi izledi.

Emre Kartaloğlu TÜRMOB Genel Başkanı: Geçici çözümler bitti, işletmeler nakitte tıkandı

Uygulanan ekonomi politikalarının, ekonominin beklenti ve talepleri ile uyuşmamasının bir sonucu olarak bir tıkanma noktasına geldik. Merkez Bankası’nın kararları ve bankalar üzerindeki baskısı finansmana erişim sorununu adeta finansman krizine doğru evrilmesine neden oluyor. İşletmelerimiz maalesef çok büyük sıkıntı içinde. Ekonominin çarklarının dönmesine engelleyecek seviyeye ulaştı. Başta Merkez Bankası olmak üzere ekonomi yönetiminin kararlarını gözden geçirmesi gerekiyor.

Nurettin Özgenç KOBİDER Başkanı: Ekonominin çarkları yavaşladı

Bazı özel bankalar, KOBİ kredilerinde seçim belirsizliğiyle risk almak istemediklerinden vadeleri 12 aydan 3-6 aya düşürdü. ‘KOBİ bankacılığı’ anlayışıyla uyuşmuyor. Esnaf ve KOBİ’lerin daha önce bankalara başvuruda bulunup onaylanmış kredilerinde bile vadeler yarı yarıya kısaltıldı.

Böyle olması iş dünyasını zor duruma düşürüyor. Ayrıca ticari açıdan da etik değil onaylanmış kredi verilmiş söz gibidir, şartlar değiştirilmemeli. KOBİ kredilerinde yavaşlamaya gidilmesi ekonominin çarklarının yavaşlaması demek.

Şeref Fayat TOBB Haz. Giy. ve Kon. Mec. Bşk: Belirsizlik piyasaları kilitledi

Finansmana ulaşmanın çok zor olduğu, bankaların kredi vermemek için uğraştığı bir dönem yaşıyoruz. Nakit bulamamak çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Bankalar da net maliyeti hesaplayamadıkları için de kredi kullandırmak istemiyor veya çok kısa vadeli kullandırıyor.

Hem TL hem de döviz bazında çok yüksek maliyetler var. Zaten dövizle krediye ulaşmak neredeyse mümkün değil. Bankalar dahil herkes seçime kilitlendi. Faiz ve kur ne olacak? Yeni ekonomi yönetimi nasıl bir politika izleyecek? Şu an piyasaları kilitleyen belirsizlik.

Mesut Öksüz ZÜCDER Başkanı: Kimse kredi alıp ödeme yapamıyor

Şu an kredilere erişmek çok zor ve bir o kadar da yüksek maliyetli bu da üreticilerimizi zorluyor. KGF kredileri nispeten çıktı ama bankaların limitleri çok az, ihtiyacı karşılamıyor. Faizlerde %35’ler konuşuluyor ki bu yönetilebilir bir oran değil. Onu bile almak çok zor.

Alındığında da birçok sanayiciyi uzun dönemde bir darboğaza sürükleyeceği de bir gerçek. Bunlarla da kimse alıp ödeme yapamaz veya çok zor döner. İşletme kredisi yok denecek kadar az. Çok nadir olarak maksimum 12 ay vadeli veriliyor.