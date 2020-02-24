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Reel sektör güven endeksleri açıklandı

Şubat ayı reel sektör güven endeksi hizmet sektöründe yükselirken perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü.

Reel sektör güven endeksleri açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya  göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir  önceki aya göre  hizmet sektöründe %3,4 artarken, perakende ticaret  sektöründe %2,0 ve inşaat sektöründe ise %5,7 azaldı.

Hizmet sektörü güven endeksi 98,5 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ocak  ayında 95,2 iken, Şubat ayında %3,4 oranında artarak 98,5 değerini  aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde  hizmetlere olan talep beklentisi endeksi %4,0 artarak 105,7 oldu. Son  üç aylık dönemde iş durumu endeksi %3,2 artışla 95,1 değerini aldı.

Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep endeksi ise %2,9 artarak 94,6 oldu.  
Perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,9 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven  endeksi Şubat ayında %2,0 oranında azalarak 102,9 değerini aldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, mevcut mal stok  seviyesi endeksi %3,0 azalarak 107,8 oldu. Gelecek üç aylık dönemde iş  hacmi-satışlar beklentisi endeksi %0,6 azalarak 105,0 değerini, son üç  aylık dönemde iş hacmi satışlar endeksi ise %2,4 azalarak 95,7  değerini aldı.

İnşaat sektörü güven endeksi 74,5 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir  önceki ayda 78,9 iken, Şubat ayında %5,7 oranında azalarak 74,5  değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık  dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi %5,1 azalarak 88,5  oldu. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi ise %6,5  azalarak 60,4 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Şubat ayında girişimlerin %35,2'si faaliyetleri  kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, %64,8'i ise  faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan en önemli temel  faktörlerden  "finansman sorunları" Ocak ayında %48,5 iken Şubat  ayında %42,1, "talep yetersizliği" Ocak ayında %36,1 iken Şubat ayında %34,7 ve "hava şartları" Ocak ayında %15,5 iken Şubat ayında %18,3  oldu.

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