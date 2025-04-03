Reel sektörde konkordato alarmı: İlk çeyrekte yüzde 172 artış

Ekonomide yaşanan talep daralması, reel sektörde işleri zorlaştırırken finansal sıkıntılar yaşayan şirketlerin konkordato başvuruları arttı. 2023’te toplam 1.723 konkordato dosyasıyla rekor kırılırken bu yılın ilk çeyreğinde de konkordato geçici mühlet kararı verilen işletme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 172 artarak 583’e ulaştı. En riskli sektörlerin başında ise tekstil, inşaat ve metal sanayi yer aldı.

Konkordatotakip.com’un Basın İlan Kurumu verilerine dayandırdığı bilgilere göre, sadece mart ayında 189 şirkete konkordato geçici mühlet kararı verildi. Ocak ayında bu sayı 231, şubat ayında ise 163’tü.

İflas ve retlerde büyük artış

Mart ayında 18 şirket iflas ederken, yılın ilk üç ayında toplamda 43 iflas kararı çıktı. Konkordato başvurusu yapan şirketlerden kesin mühlet alanların sayısı ise yüzde 264 artışla 390’a yükseldi. Mahkemeler tarafından reddedilen konkordato başvurularının sayısı ise martta 79, yılın ilk çeyreğinde ise 246 oldu.

Konkordatoda 2 yıllık bekleyiş

Ancak süreçlerin uzun sürmesi şirketler ve çalışanlar için iflas tehdidini güçlendiriyor. Konkordato başvurusu reddedilen şirketler ortalama 469 günde, iflas kararı çıkanlar 418 günde, tasdik edilenler ise tam 698 günde sonuçlanıyor. Konkordato sürecine giren firmalar en az 2 yıl boyunca belirsizlik içinde kalırken, özellikle tasdik kararının geç çıkması, alacaklıları da çıkmaza sokuyor.

Öte yandan yılın ilk üç ayında en fazla konkordato başvurusu 39 dosyayla tekstil sektöründen geldi. Tekstil sektörünü 27 dosyayla inşaat sektörü, onu da 22 dosya ile metal ürün imalatı, 21 dosyayla plastik ve 19 dosyayla mobilya takip etti.