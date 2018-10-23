Reel sektöre 33 milyar TL destek verilecek

23 Ekim 2018

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk bütçesi olan 2019 yılı bütçe teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine başlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısını komisyona sundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yıl sonunda merkezi yönetim bütçe giderlerinin 821,8 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 749,6 milyar lira, bütçe açığının 72,1 milyar lira, faiz dışı dengenin de 4,3 milyar lira olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bütçe açığının, başlangıç hedefinin 6,2 milyar lira üzerinde gerçekleşmesini ve açığın milli gelire oranının yüzde 1,9 olmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, 2019 yılında bütçe giderlerinin 961 milyar lira, bütçe gelirlerinin 880,4 milyar lira, vergi gelirlerinin 756,5 milyar lira, faiz dışı giderlerin 843,7 milyar lira, bütçe açığının ise 80,6 milyar lira olmasının öngörüldüğünü söyledi.

"Bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 17’sini eğitime ayırıyoruz"

"Eğitime ayırdığımız kaynağı 2019'da 161 milyar liraya çıkarıyoruz. Bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 17’sini tek başına eğitime ayırıyoruz." diyen Albayrak, BES ile ilgili olarak da "2019 yılı sonunda BES'e bütçeden karşılanan toplam devlet katkısı tutarı 19,4 milyar liraya ulaşmış olacak." şeklinde konuştu.

"Yenilikçi ve üretken yatırımları destekleyeceğiz"

Bakan Albayrak, "2019'da özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını destekleyeceğiz. 2019'da bütçeden yatırımlar için 65,1 milyar lira kaynak ayırıyoruz." dedi.

Tek Hazine Kurumlar Hesabı ile kamu nakit kaynaklarının Hazine tarafından tek bir hesapta izleneceğini belirten Albayrak, orta ve uzun vadede yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağının tek hesap üzerinden yönetileceğini kaydetti.

Bakan Albayrak'ın sunumundan satır başları şu şekilde;

- YEP'e göre sıkı para ve malıye politikaları uygulanarak ekonomideki dengelenme süreci doğru şekilde yönetilecek.

- Cari işlemler ve dış finansman ihtiyacı kaynaklı risklerimizi minimize eden sürdürülebilir büyüme patikası izlenecek.

- Ekonomik ve sosyal teşvikler mali dengeler üzerinde bir miktar maliyet yarattı.

- Bütçede gelir tarafında genel olarak vergi oranlarında değil vergi gelirlerinde artış öngörüyoruz.

- Dönem içinde meydana gelebilecek tek seferlik uygulamalar bütçeyi pozitif etkileyecektir.

- Reel sektör için 2019 bütçesinden 32,8 milyar TL destek sağlayacağız.

- Altın ve enerji hariç cari dengenin 2018 sonunda pozitif gerçekleşmesini bekliyoruz.

- Küresel ekonominin 2018'de 2017 ile paralellik arz ederek 3,7 büyümesi beklenmektedir.

- Önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının devam edeceği görülmektedir.

- Küresel finansal koşullardaki dalgalanmaların etkisiyle makroekonomik istikrar zarar görmüştür.

- Önümüzdeki dönemde ekonomideki dengelenmenin belirginleşmesini bekliyoruz.

- Bütçede gelir tarafından tek seferlik gelir artırıcı tedbir öngörmedik.

- Sermaye giderlerinde ortalama yüzde 20'lik düşüş dengelenmeye büyük katkı sağlayacak.

- Enflasyon tahmini yeni ekonomi programındaki gibi yüzde 20,8.

- Eğitime ayrılan kaynak 161 milyar TL, sağlığa ayrılan kaynak 157 milyar TL.

- 2018 yılında işsizlik yüzde 11,3 olarak öngörülüyor.

- Bedelli askerlikten 9 milyar TL gelir bekleniyor.

- Emeklilere 2019'da 185,1 milyar TL ödenecek.

- İmar barışından 6 milyar gelir bekleniyor.

- Bütçenin temel özelliği tasarruf bütçesi olmasıdır.

- Personel alımı geçmiş yılların altında olacak.

- 2018'de vergi dışı gelirleri 21,7 milyar TL fazla verecek.

- Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1,9 olacak.

- 2019'da sosyal harcamalar 62,1 milyar TL ayrılacak.

- 2019'da tarımsal desteklere 26,5 milyar TL ayrılacak.

- BES'te biriken fon tutarı 86,9 milyar TL'ye ulaştı.

- BES'te otomotik katılımcı sayısı 5 milyon kişiye ulaştı.

- BES'te devlet katkısı 19,4 milyar TL olacak.

- Vergi oranlarında değil vergi gelirlerinde artış olacak.

- İç borç çevirme oranının yüzde 107,5 olmasını bekliyoruz.

- 40 milyar TL'lik kamu kaynağı tek hesapta toplandı.

- Mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz.

Kaynak: AA