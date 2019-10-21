Reel sektöre yeni kredi paketi geliyor

21 Ekim 2019

DÜNYA - ANTALYA



İşsizlikle mücadelede kamu bankalarından yeni bir destek paketi hamlesi geliyor. Kamu bankaları yetkililerinden alınan bilgiye göre, kamu bankalarının hazırladığı paketle öncelikli bazı sektörlerde istihdamın artırılması amaçlanacak. Öncelikli sektörler tekstil, ayakkabı, turizm inşaat gibi emek yoğun sektörler olacak.

Öncelik istihdam



İVME kredi paketi, daha çok yatırım ve stratejik öncelik ve yerelleşme amacını öncelemişti. Yeni hazırlanan paketin istihdamı öncelemesi, dolayısıyla ilave istihdam yaratmaya bağlı olarak bir model geliştirilmesi bekleniyor. Kredi paketi 10 ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerine kullandırılacak.



İnşaat sektöründe ise yarım kalmış ancak küçük bir destekle tamamlanabilecek inşaatlar da odağa alındı. Paketin, yakın zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulacağı kaydedildi.