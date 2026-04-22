Reel sektörün döviz açığı kritik eşikte

TCMB, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin son tabloyu yayımladı. Varlıklar şubat ayında 1 milyar 226 milyon dolar, yükümlülükler ise 4 milyar 468 milyon dolar arttı.

Net döviz pozisyonu açığı ise şubat ayında 3 milyar 242 milyon dolar artarak, 200 milyar 281 milyon dolarla 2018 Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Şubat 2026 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, türev varlıklar ve menkul kıymetler sırasıyla 914 milyon dolar, 800 milyon dolar ve 106 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 329 milyon dolar ve 265 milyon dolar azalmıştır. Bunlara bağlı olarak varlıklar 1 milyar 226 milyon dolar arttı.

Yükümlülükler tarihi zirvede

Reel kesimin yükümlükleri ise toplam 384 milyar 965 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler, yurt içinden sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve türev yükümlülükler sırasıyla 1milyar 473 milyon dolar, 1 milyar 220 milyon dolar, 1 milyar 123 milyon dolar ve 653 milyon dolar arttı.

Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 4 milyar 468 milyon dolar artış gösterdi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Şubat 2026 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ocak 2026 dönemine göre 10 milyon dolar azalırken uzun vadeli krediler 1 milyar 230 milyon dolar artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa ve uzun vadeli krediler sırasıyla 1 milyar 718 milyon dolar ve 878 milyon dolar arttı.

Şubat 2026 döneminde kısa vadeli varlıklar 148 milyar 067 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 143 milyar 511 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 4 milyar 556 milyon dolar gerçekleşerek Ocak 2026 dönemine göre 2 milyar 83 milyon dolar azaldı.