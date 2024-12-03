Reel sektörün döviz pozisyonu açığı 135,8 milyar dolara çıktı

TCMB'nin verilere göre eylül ayı sonunda, reel kesimde döviz varlıkları 2,6 milyar dolar gerilerken, döviz yükümlülüklerinde 3,2 milyar dolar artış gözlendi. Buna bağlı olarak finans dışı firmaların net döviz pozisyonu açıkları eylülde, bir önceki aya göre 5,8 milyar dolar artışla 135,8 milyar dolara ulaşırken, açık Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Eylül 2024 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduatlar 2,7 milyar dolar ve ihracat alacakları 255 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 239 milyon dolar ve menkul kıymetler 96 milyon dolar artış gösterdi ve sonuç olarak varlıklar 2,6milyar dolar azaldı.

Yükümlülüklerde son 6 yılın en yüksek seviyesi

Yükümlülük dağılımında bakıldığında ise; yurt içinden sağlanan nakdi krediler bir önceki aya göre 2,5 milyar dolar ve ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler 1,3 milyar dolar artarken, ithalat borçları 655 milyon dolar azaldı.

Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3,2 milyar dolar artışla 298,1 milyar dolara yükseldi. Böylelikle yükümlülüklerde 2018 Eylül ayından bu yana en yüksek seviye kaydedildi.

Yurt dışı kredilerde artış

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Eylül 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ağustos 2024 dönemine göre 847 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 1,7 milyar dolar artış gösterdi. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 186 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 452 milyon dolar artış gösterdi.

Eylül 2024 döneminde kısa vadeli varlıklar 133,9 milyar dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 108,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 25,7 milyar dolar olarak gerçekleşerek Ağustos 2024 dönemine göre 3,8 milyar dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 36 düzeyinde oldu.