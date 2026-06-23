Reel sektörün net döviz pozisyonu açığı 205,6 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerini açıkladı.

Buna göre Mart 2026 verilerine göre varlıklar 1 milyar 508 milyon dolar azalırken, yükümlülükler ise 7 milyar 932 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu açığı ise 205 milyar 608 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup Mart 2026 dönemine göre 9 milyar 440 milyon dolar arttı.

Mevduat ve türev varlıklar geriledi

Nisan 2026 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 591 milyon dolar ve 571 milyon dolar artarken, türev varlıklar, yurt içi bankalardaki mevduat ve menkul kıymetler sırasıyla 1 milyar 460 milyon dolar, 1 milyar 170 milyon dolar ve 40 milyon dolar azaldı.

Bunlara bağlı olarak varlıklar 1 milyar 508 milyon dolar azaldı.

Kredi yükümlülüklerinde artış

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler, yurt içinden sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve türev yükümlülükler sırasıyla 3 milyar 858 milyon dolar, 3 milyar 338 milyon dolar, 665 milyon dolar ve 71 milyon dolar arttı. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 7 milyar 932 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Nisan 2026 döneminde yurt içinden sağlanan kısa ve uzun vadeli krediler, Mart 2026 dönemine göre sırasıyla 384 milyon dolar ve 2 milyar 954 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa ve uzun vadeli krediler sırasıyla 631 milyon dolar ve 3 milyar 891 milyon dolar arttı.

Kısa vadeli döviz fazlası azaldı

Nisan 2026 döneminde kısa vadeli varlıklar 148 milyar 573 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 141 milyar 264 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 7 milyar 309 milyon dolar olarak gerçekleşerek Mart 2026 dönemine göre 3 milyar 150 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 36 düzeyinde.