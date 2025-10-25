Reeskont kredisi limiti arttı! Bakan Şimşek’ten ihracatçıya destek açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün yaptığı duyuruda reeskont kredilerinin günlük limitini 1 Kasım 2025’ten itibaren 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükselttiğini açıklamıştı.

Merkez'den yapılan bilgilendirmede, limit artışının “piyasa gelişmeleri, reel sektör talepleri ve kredi kullanımlarının seyri” dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtilmişti. Yeni limitler, Kasım ayının ilk haftasından itibaren yürürlüğe girecek.

Bu gelişmenin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıran bu adımları değerlendirdi.

"Reeskont kredilerinde 15 kat artış sağladık"

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz. Piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle kullandırdığımız reeskont kredi limitlerini artırıyoruz. Reeskont kredileri günlük limitini program döneminde 300 milyon TL’den 4,5 milyar TL’ye, yani 15 katına yükselttik.”

Şimşek ayrıca yabancı para reeskont toplam limitinin 1 milyar dolara çıkarıldığını belirtti.

Eximbank sermayesi 88,4 milyar TL’ye ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı, ihracatçı destekleri kapsamında Türk Eximbank’ın sermayesinin 5 kattan fazla artarak 88,4 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı.

Bu yıl Eximbank’ın ihracatçılara nakdi ve gayrinakdi toplam 53 milyar dolar destek sağlamasının beklendiğini ifade eden Şimşek, “Küresel değer zincirlerinde daha üst sıralara çıkmak için ihracatı ve katma değerli üretimi desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.