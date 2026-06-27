Reeskont kredisinde günlük limit 5 milyar TL’ye yükseldi

Nurdoğan A. ERGÜN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni"ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, ihracatçılara yönelik reeskont kredisi limitinin artırıldığını açıklayan Erdoğan, “Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredisi limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Şimdi ise bu limiti 5 milyar liraya çıkarıyoruz” dedi. İhracat ve ekonomik büyüme hedeflerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 2025 yılında yüzde 3,6’lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,5 oranında büyüme kaydedildiğini belirtti. TİM çatısı altında çalışanlara teşekkür eden Erdoğan, “İhracatçılarımızın daima yanında olduk, yanınızda olmayı sürdüreceğiz.

TİM'in amacı dış ticaret fazlası veren Türkiye'ye ulaşmaktır. Üzerinde Türkiye adı yazan her üründe bu ailenin emeği vardır. Türkiye'nin karşılaştığı tüm zorluklara rağmen nereden nereye geldiğimizi herkes görüyor” diye konuştu.

Son 23 çeyrekte kesintisiz büyüme

TİM'in amacının dış ticaret fazlası veren Türkiye'ye olduğunu belirten Erdoğan, “Üzerinde Türkiye adı yazan her üründe bu ailenin emeği vardır. Türkiye'nin karşılaştığı tüm zorluklara rağmen nereden nereye geldiğimizi herkes görüyor. Kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. İhracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline geldi. Mal ve hizmet ihracatımız 2025 yılında 395 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı” ifadelerini kullandı.

İlk 5 ayda 21 ilden 1 milyar dolar ihracat

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: “Ülkemizdeki 27 sektörü, 61 ihracatçı birliğini ve 140 bini aşkın ihracatçıyı çatısı altında toplayan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin amacı, dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaştırmaktır. Dünyanın en ücra köşelerinden en rekabetçi pazarlarına kadar üzerinde Türkiye mührü taşıyan her üründe bu devasa ailenin alın teri, dinamizmi ve küresel vizyonu vardır.

Türkiye'nin yıldan yılı artan başarı grafiği ortada. 2025 yılında yüzde 3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2,5 oranında büyüme kaydettik. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda. Ocak -Mayıs döneminde 21 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı.”

Savunma ve havacılıkta yüzde 29 artış

İhracatta yakalanan ivmenin 2026 yılında da kaldığı yerden devam ettiğini aktaran Erdoğan, “Mayıs ayında tatil etkisiyle dış ticaret verilerimizde geçici bir yavaşlama oldu.

Ama 22 Mayıs tarihinde günlük ihracatta 2,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık. Tabii Türkiye'nin ihracatındaki artış sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da büyük bir gelişim gösteriyor. 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış orta, yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayi ürünleri ihracatımız ise 114,4 milyar doları buldu.

Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Son verilere göre savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında yüzde 29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik” dedi. Erdoğan, bir yılda yapılan ihracatın artık bir haftada yapıldığını da ekledi.

Uzak ülkelere hedef 50 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Serbest ticaret anlaşmalarından, tercihli ticaret anlaşmalarına yatırımların karşılıklı teşvikinden çifte vergilendirmenin önlenmesine kadar sizleri teşvik edecek her türlü hukuki altyapıyı kurduk, kuruyoruz.

Özellikle uzak ülkelere ihracatımızı 2028 yılına kadar 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Ciddi potansiyel barındıran İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin toplam ihracatımızdaki payını ise yüzde 30 seviyesine çıkarmak için çalışıyoruz.

Diğer taraftan taşımayı kolaylaştırmak için dijitalleşmenin tüm imkanlarını kullanarak gümrük süreçlerimizi sürekli hızlandırıyoruz. Exim Bank'ın sermayesini 13,8 milyar liradan 100 milyar liraya çıkardık. Bankamızın kredi ve sigorta desteği bu yılın ilk 5 ayında yüzde 31 artışla yenildi. milyar dolara ulaştı. İnşallah yıl sonunda bankamız 60 milyar dolarlık destekle rekor kıracak.”

Gültepe ikinci kez TİM başkanı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) delegeleri, bir dönem daha Mustafa Gültepe ile devam kararı verdi. TİM’in İstanbul’da düzenlenen 33. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçime tek aday olarak katılan Gültepe ikinci kez TİM Başkanı oldu.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 2025’te toplam 396 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini hatırlattı. Hem mal hem de hizmet ihracatında en yüksek yıllık değerlere ulaşıldığını vurgulayan Gültepe, şöyle devam etti: “2025’i Cumhurbaşkanımızın bizim için gösterdiği 390 milyar dolarlık hedefin üzerinde kapattık. Geçen yılı toplamda 396 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatıyla tamamlamanın gururunu yaşadık.

Bu yıl 282 milyar dolarlık mal, 128 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefliyoruz. İnşallah, ihracatta bu yıl ilk kez 400 milyar dolar sınırını aşacağız. Bölgemizdeki savaşlara, artan jeopolitik risklere ve yükselen korumacılık duvarlarına rağmen ihracatta elde ettiğimiz sınırlı artışları asla yeterli görmüyoruz. Çünkü biz Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarmak istiyoruz. Hedefe ulaşmak için 27 sektörün tamamından katkı alabilmeli, ihracatımızı her yıl çift haneli büyütebilmeliyiz. Ülkemizde bu potansiyelin fazlasıyla olduğuna inanıyoruz.”