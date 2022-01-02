Reeskont ve avans işlemleri faiz oranı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından (TCMB) reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranları belli oldu.

TCMB’nin 2 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan tebliğine göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığına yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 14,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 15,75 olarak tespit edildi.

Tebliğe göre, belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.