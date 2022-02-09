Reeskontta liraya dönüş şartı net ihracatçıları kapsamıyor

Reeskont kredisi kullanımında Kur Korumalı Mevduata dönüş yükümlülüğü uygulaması, ağırlıklı ithalatçı olup DTH’ı bulunmasına rağmen ihracatı karşılığı reeskont kullanmak isteyen işletmeleri kapsayacak.

Bloomberg HT’nin edindiği bilgiye göre; ağırlıklı ithalatçı olup elinde dövizi bulunan, bu kaynağı döviz tevdiat hesaplarında tutan ve nakdi olmasına rağmen reeskont kredisinden yararlanmak isteyen işletmeler, DTH’larının düzenlemede belirtilen kısmını Kur Korumalı Mevduat hesabına dönüştürmek durumunda olacak.

Net ihracatçı olan, yani ihracatı ithalatından yüzde 10 fazla olan şirketler için reeskont kredisi kullanımında bu yükümlülük söz konusu olmayacak.

Ayrıca, DTH’ı olmayan şirketler için doğal olarak bir dönüş yükümlülüğü doğmayacak.

İhracatçıların yüzde 25’lik TL’ye dönüş yükümlülüğü nedeniyle zaten önemli bir girdi sağladığı belirtilirken, “Burada amaç, iş gereği olmayan dövizini DTH’ta tutan, ancak reeskont kullanımı yapmak isteyen firmaların TL’ye dönüşümüne katkı sağlamak” denildi.