Refaha giden yol tarımdan geçiyor!
Mersin'de yapılan konferansta Türkiye’nin tarımda bölgesel lider olabileceği vurgulanırken, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da “Dünyayı doyuran, lider ülke olur” dedi.
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