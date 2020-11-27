Reform görüşmelerinin ilk durağı TÜSİAD oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, reform sürecini değerlendirmek üzere iş dünyası temsilcileri ile bir araya geliyor.

Bakan Elvan ile Bakan Gül, ilk olarak Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TÜSİAD heyetiyle yaptıkları görüşmeye ilişkin, sosyal medya hesabından kısa bir paylaşım yaptı.

Adalet Bakanı ile iş dünyasının görüşlerini alacakları toplantılara başladıklarını belirten Elvan, ilk görüşmenin TÜSİAD ile gerçekleştirildiğini ve verimli bir toplantı olduğunu kaydetti. Elvan yarın TOBB ile görüşmenin ardından önümüzdeki günlerde diğer kuruluşlarla da bir araya geleceklerini vurguladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, başkan yardımcıları Bahadır Balkır ve Murat Özyeğin ile TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Cumartesi günü TOBB ile görüşülecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle cumartesi günü gerçekleştirilecek görüşmeye Elvan ve Gül'ün yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak.

Dolmabahçe'de yapılacak görüşmeler basına kapalı olacak.