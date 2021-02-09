TÜRMOB GENEL BAŞKANI EMRE KARTALOĞLU

2020 yılına ilişkin küresel ekonomik veriler açıklandıkça, pandeminin ekonomiler üzerinde yarattığı tahribatın boyutları daha net ortaya çıkıyor. Düşük üretim ve tüketim seviyeleri makro ekonomiyi etkilerken, sektörel olarak yapılan analizler, bazı sektörlerin çok büyük daralma yaşadığını gösteriyor.

Düşük üretim ve tüketimin bir sonucu olarak işletmelerin gelirlerinde ve bunun doğal sonucu olarak vergi gelirlerinde düşüşler yaşandı. Pandemiye karşı verilen mücadelede kamu harcamalarının artması aynı zamanda tüm dünyada kamu mali yönetimlerinin açıklarının artmasına neden oldu.

Ekonomilerin olumsuzluklar yaşadığı bu dönemde, geleceğe hazırlanmak ve yarınlar için reformlar gerçekleştirmek, olumlu anlamda fark yaratacaktır. Pandemi sonrası dünyaya şimdiden hazır olabilmemiz için doğru analiz, doğru finansal bilgi ve doğru çözümlemelere ihtiyacımız var. Ülkemizde hukuk, ekonomi ve vergi alanında gerçekleştireceğimiz reformlar, küresel ekonomide yaşanan puslu ortamdan hızlı çıkışın anahtarı olabilir.

TÜRMOB tarafından hazırlanan ve içerisinde 71 konuda önerilerin yer aldığı “Mali, Mesleki, Hukuki ve İdari Alanlara İlişkin Reform Önerileri” raporu, ülkemizde gerçekleştirilmesi düşünülen reform çalışmalarına katkı verecektir.

TÜRMOB tarafından hazırlanan reform önerileri raporunda, ekonomi ve hukuk reformu kapsamında mali hukuk, mesleki sorunlar, vergi hukuku ve şirketler hukuku ile ilgili yapılacak çalışmaların yanı sıra vergi ve diğer gelirlerin toplanmasından sorumlu kuruluşlarımızın idari kapasitelerinin artırılmasıyla ilgili önerilere yer verildi.

İşletmelerin danışmanlığını yapan mali müşavirlerin, hem işletmelerin sıkıntıları konusunda, hem idari ve mali alanda yaşanan sıkıntı ve sorunlar konusunda sahada olmanın vermiş olduğu tecrübeyle sundukları çözümlerin, reform sürecine büyük katkıları olacaktır.

Pandeminin yaratmış olduğu ekonomi üzerindeki tahribattan dolayı gerçekleştirilecek doğru reform adımları, çok büyük fark yaratacaktır. Toplanan vergilerin GSYH’ye olan oranın düşük olduğu ve vergi gelirlerinin dolaysız vergilerden ziyade dolaylı vergilere dayandığı bir görünüme sahip olan Türk vergi sistemindeki adaletsiz yapıdan kurtulmamız gerekiyor.

Vergi sistemimizin sade, anlaşılabilir bir yapıda olması, vergi yasalarının hukukun genel kurallarına uygun olması ve vergi adaletinin sağlanması ülkemizin gelişimi için çok önemli katkılar sunacaktır.

Kamu ile işletmeler arasında köprü görevi gören mali müşavirler için kamunun, işletmelerin ve uygulayıcıların sorunlarının ortak paydada çözülmesi temel öncelik olurken, aynı zamanda reformun başarı zeminini oluşturacaktır.