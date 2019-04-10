"Reform paketindeki tarımsal tedbirlerle enflasyonun düşürülmesi zor"

10 Nisan 2019

Ali Ekber YILDIRIM

İZMİR- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı reform paketinde tarımda öngörülen yapısal tedbirlerle gıda enflasyonunun düşürülmesi çok zor.

Bakan Albayrak'ın Enflasyonla Mücadele başlığı altında açıkladığına göre, Tarımda Milli Birlik Projesi açıklanacak,Sera A.Ş. kurularak 2 bin hektar teknolojik sera kurulacak. Hal Yasası ile yaş sebze ve meyvede rekabetçi bi,r yapı oluşturulacak.Küçükbaş hayvancılık desteklenerek kırmızı et üretiminin artırılması ve fiyatın düşürülmesi öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyonla mücadele kapsamında tarımda yapılacak reformlar hakkında şu bilgileri verdi: "Yapısal adımlarımızın bir diğer ana alanını da enflasyon olarak belirledik. Hepinizin malumudur ki, enflasyonda en önemli sorunu gıda alanında yaşadığımız için, yapısal reformlarımızı da gıda alanında hazırladık.Bu alandaki adımları Tarım Bakanlığımız ile Gıda Komitesi koordinasyonunda takip edeceğiz. Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz “Tarımda Milli Birlik Projesi” olacak."

Tarımda Milli Birlik Projesi

Tarım Orman Bakanlığı tarafından çalışılan tarımda Milli Birlik Projesi'nin mayıs ayında kamuoyuna açıklanacağını anlatan Albayrak:"Sağlıklı beslenme temel bir insan hakkıdır. felsefesinden hareket edeceğiz.Buna bağlı olarak da bölge ve ürün bazında bir makro arz, talep ve ticari planlama sürecinin kurumsal alt yapıları tesis edilecek. Tohumdan sofraya hakkaniyetli bir değer zinciri dizayn edilecek.Sahada operasyonel yetkinliğimizi kooperatif yapısının merkezde olduğu güçlü kurumsal alt yapılarla sağlayacağız. Bu kurumsal altyapı ürün ve bölge bazında sözleşmeli tarımın yaygınlaştırılmasını sağlayacak" dedi

Teknolojik seralar kurulacak

Bir diğer adımın Sera A.Ş. olduğunu hatırlatan Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü:" Özellikle mevsimsel dalgalanmalarla enflasyonla mücadelede önemli yer tutan taze meyve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla Sera A.Ş kurulacak. Sera A.Ş bünyesinde 2019 yılında ilk etapta 2 bin hektar teknolojik sera inşa edilecek. Orta vadede 5 bin hektar üretim alanına ulaşılırken uzun vadede örtü altı sebze üretiminin yüzde 25’inin karşılanması hedeflenecek."

Küçükbaş hayvancılık desteklenecek

Türkiye'nin küçükbaş hayvancılıkta potansiyelini değerlendiremediğinin altını çizen Albayrak:" Yine bir diğer önemli adımı küçükbaş hayvancılık alanında atacağız. Ülkemiz coğrafi gerçeklerine uygun şekilde kırmızı et fiyat istikrarını küçükbaş hayvancılık hamlesi ile destekleyeceğiz. İhracat kapasitesi, yerli yem ve coğrafi şartlara uygunluk gibi özellikleri dikkate aldığımızda, küçükbaş hayvancılıkta potansiyelimizin gerisindeyiz. Bu kasamda verilecek desteklerle 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığımız 4 yıl içinde 100 milyona yükseltilecektir." bilgisini verdi.

Hal Yasası ile rekabetçi yapı oluşturulacak

Hal Yasası kapsamında üretici kooperatiflerinin haller içerisindeki payının artırılması hedeflenerek toptan, perakende ve lojistik alanlarında daha rekabetçi bir yapının oluşturulmasını sağlayacaklarını anlatan Berat Albayrak,bu kapsamda tarladan sofraya daha kısa, daha etkin, daha rekabetçi ve daha denetlenebilir bir değer zinciri oluşturacaklarını, ayrıca, üretimde rekabeti, toptan, perakende ve lojistikte denetim ve gözetimi sağlayacak bir regülasyon çerçevesinin de devreye alınacağını sözlerine ekledi.

Bu önlemlerle enflasyon düşer mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı tarımla ilgili önlemler, şu anda yaşanan sorunlara çözüm üretecek ve enflasyonu düşürecek önlemler değil. Tarımda yaşanan en temel sorun yüksek girdi fiyatları nedeniyle üretimin azalması. Çiftçinin para kazanamaması. Desteklerin yetersiz kalması. Bu konularda hiç bir önlem yok. Çiftçi mazot,gübre,tohum,ilaç, yem gibi temel girdilerde bir düzenleme, destek bekliyor.Üretimi destekleyici bir önlem yok.

Tarımda Milli Birlik Projesi yeni değil

Faruk Çelik'in Tarım Bakanlığı döneminde "Milli Tarım Projesi" hazırlandı. Binali Yıldırım Başbakan olarak 14 Ekim 2016' da bu projeyi ilk kez İzmir Ödemiş'te açıkladı. Proje ile her ilçe bir havza olmak üzere 941 havza belirlendi. Hangi havzada hangi ürünlerin destekleneceği belirlendi. Ayrıca Milli Hayvancılık Projesi ile hayvancılıkta üretimi planyalayacak çalışmalar yapıldı. Fakat, Faruk Çelik'ten sonra göreve gelen Ahmet Eşref Fakıbaba bu projeyi büyük oranda rafa kaldırdı. Şimdi Milli Tarım Projesi, Tarımda Milli Birlik Projesi olarak yeniden gündeme getiriliyor. Muhtemel kabine değişikliğinde Bekir Pakdemirli görevden alınırsa bu proje de rafa kaldırılabilir.

Seracılık hedefini tutturmak zor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı reform paketinde seracılık ile ilgili verilerde gerçekleşmesi zor hedefler var. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 752 bin dekar sera alanı var. Bunun 86 bin dekarı cam sera, 355 bin dekarı plastik sera, 120 bin dekarı yüksek tünel,191 bin dekarı alçak tünel. Daha çarpıcı olan ise sadece 13 bin dekarı yani yaklaşık yüzde 2'lik alanda modern seracılık yapılıyor.

Bakan Albayrak 2019 yılında 2 bin hektarlık teknolojik sera kurulacağını ifade etti. Şu anda sadece 13 bin dekar olan modern sera alanının 9 ayda 2 bin hektara çıkarılması pek mümkün görülmüyor.

Bir çok üründe yüzde 25'ten fazlası seralarda üretiliyor

Albayrak, örtüaltı sebze üretiminin yüzde 25'inin bu seralardan karşılanacağını belirtti. Şu anda seralarda domates, hıyar, karpuz, biber, patlıcan, kavun, kabak, marul, taze fasulye, taze soğan, ıspanak, semizotu, roka, maydanoz, tere, lahana, börülce, pırasa, pepino, dereotu, kırmızı turp, bezelye, nane, taze sarımsak, enginar, brokoli ve bamyanın yanı sıra muz, çilek, üzüm, kayısı, şeftali (nektarin) yetiştiriliyor. Muz ve salatalıkta sera üretimi, açıkta üretilenden daha fazla.Muzda toplam üretimin yüzde 75’i, salatalıkta yüzde 60'ı, sivri biberde yüzde 42'si, çilekte yaklaşık yüzde 50'si, sofralık domateste yüzde 45'i, kabakta yüzde 40'ı, patlıcanda yüzde 32'si serada üretiliyor.

Küçükbaş hayvancılık desteği olumlu

Bakan Albayrak'ın açıkladığı pakette, küçükbaş hayvancılığın desteklenerek 47 milyon baştan 100 milyon başa çıkarılması hedefleniyor. Kırmızı et üretiminin artırılması ve fiyatın dengelenmesi açısından önemli bir adım. Bakan'ın söyledikleri doğru politikalarla desteklenirse bu hedefe ulaşılabilir. Fakat, Ahmet Eşref Fakıbaba döneminde başlatılan ve başarısız olan "300 koyun projesi" bu konuda ciddi kuşkulara neden oluyor.

Özetle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı reform paketinde tarımla ilgili projeler olması gereken, uygulanması gereken projeler. Ancak, tarımın yapısal sorunlarını çözecek, enflasyonu düşürecek projeler değil. Tarımda girdi maliyetlerini düşürecek, çiftçiye para kazandıracak ve üretimi artırarak sürdürülecek bir ortamın sağlanması gerekir.

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