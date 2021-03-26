Reform takvimi ile ihracatçı yeni bir döneme adım atacak

İmam GÜNEŞ

Ekonomik reform paketi ile açıklanan eylemlerin uygulanma takvimi belli oldu. Paket ile ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik adımlar atılacak. İhracat bu noktada önemli bir yer tutuyor. İhracat potansiyeli yüksek olan KOBİ’lerin dış pazarlara açılmalarının teşvik edilmesi, Yurt Dışı Lojistik Merkezleri’nin (YDLM) açılması, Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgeleri’nin faaliyete geçirilmesi, ihracatçıların rekabet avantajının ve ihracat potansiyelinin yüksek olduğu ülkelerde alacak sigortası ve alıcı kredileriyle desteklenmesi gibi ihracata katkı sağlayacak maddeler pakette yer alıyor.

DÜNYA’ya değerlendirme yapan ihracatçılar da 2023 yılına kadar uygulanması beklenen eylemlerden oldukça memnun. İhracatçılar, dış ticaret fazlası verme yolunda ihracatın tabana yayılması, yüksek teknolojili ve katma değerli üretim, pazarlarda rekabet edebilecek avantajların sağlanması gibi önemli kriterlerin ihracatçılara ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağı görüşündeler.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, KOBİ’lerin ihracata katkısının artırılmasının çok önemli bir madde olduğunu ancak KOBİ’lerin bu konuda iyi bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Öztiryaki, “Dünyadaki pazarlarda bu konuda yol almış sektörlerle birlikte hareket etmeleri önemli. Bugüne kadar o alanda ihracat yapan firmalarla iş birliği yapılarak daha da faydalı sonuçların çıkması sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

Reform planında yer alan diğer ihracat başlıklarını da değerlendiren Öztiryaki, şu açıklamalarda bulundu:

“Lojistik merkezlerinin kurulması, özellikle son dönemde ortaya çıkan ihracatta lojistik sorunu için büyük önem taşıyor. Bizler ürünlerimizi ihraç ederken anlık yükleme yapamıyoruz. Lojistik merkezleri bu işleyişi kolaylaştıracak. Ancak lojistik merkezlerinin sektör sektör ayrıştırılması faydalı olur. Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgeleri’ne ihtiyacımız var. Ancak sadece ileri teknoloji için değil orta teknoloji için de imkanların artırılması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu da sağlanırsa ihracata yapılan katkı daha da artar. Alacak sigortaları ve alıcı kredileri limitlerinin artırılması ihracata büyük katkı sağlar. Ancak alacak sigortalarının hammadde fiyatlarının artıp azalmasıyla paralel hareket etmesi önemli kolaylık sağlayacaktır. Dünyada ihracata katkı yapan kuruluşlar alacak sigorta limitlerini artırıyor. Bizlerin de bu konuda daha güçlü olması lazım.”

Batı Afrika kapısını açacak

İhracat potansiyeli yüksek olan KOBİ’lerin dış ticaret konusunda desteklenmelerinin çok olumlu bir karar olduğunu belirten Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, “Çünkü ihracatı tabana kadar yaymalıyız. Bu şekilde ihracat rakamlarımızı daha da yukarı seviyelere çıkarabiliriz. Büyük şirketler ihracat pazarlarına ulaşabiliyor ancak KOBİ’lerin desteklenmesi gerekiyordu. Bu açıdan son derece verimli bir karar olacak” dedi.

Lojistik merkezlerinin kurulması kararına son derece olumlu baktıklarını kaydeden Aslan, ekonomik reformlarla ilgili şunları söyledi: “Türk ihracatına büyük katkı sağlayacak. Çünkü ihracatçılar olarak pazar büyüklüğü olmayan yerlere ulaşmakta sorun yaşıyoruz. Lojistik merkezleri sayesinde bu sağlanırsa çok önemli bir gelişme yaşamış oluruz. Örneğin, Batı Afrika’ya her ihracatçının ulaşması zor. İhraç edilen miktarlar ufak ve sık gidilen bir yer değil. Depolama hizmetiyle bu tip pazarlarda kalıcı hale gelebiliriz.”

Finansman fonlamada rahatlık

Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgeleri’nin faaliyet geçirilmesinin de oldukça olumlu bir karar olduğunu kaydeden Aslan “Katma değerli ihracatı artırmak, dış ticaret açığını kapatabilmek için yerli kaynakları kullanmamız gerekiyor. Alacak sigortası ve alıcı kredilerinin desteklenmesi konusu ise her alanda olması gereken bir şey. Bu, satış tarafında çok önemli bir şans. Finansman sağlayabilmek son derece önemli. Finansal anlamda güçlü pazarların yanı sıra, ödeme güçlüğü çeken pazarlara da açılma imkanı tanıyacak. Ayrıca finansman gücü olan ülkelerin de avantajlarını ortadan kaldıracak. Bu madde finansman fonlamada bizleri çok rahat ettirecek” açıklamasını yaptı.

KOBİ rekabet gücü artacak

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz de KOBİ’lerin dış pazarlara açılmalarının daha ileri seviyede teşvik edilmesi reformunu özellikle ihracatın tabana yayılması noktasında çok önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılmasını ve ihracatçı sayısının artmasını beklediklerini kaydeden Öksüz, İTHİB olarak TİM koordinasyonunda hayata geçirecekleri YDLM projesi için çalışmalara başladıkları bilgisini verdi. Öksüz, şöyle devam etti:

Dijitalleşme vizyonuna katkı

"YDLM özellikle Amerika, Afrika ve Asya ülkeleri gibi Türkiye’ye uzak bölgelerde kurulacak lojistik merkezlerle ihracatın hızlı ve kapsamlı akışının sağlanması, ihraç ürünlerinin hedef pazarlara ulaşım-teslim sürelerinin kısaltılması ve hızla dağıtımının yapılması büyük önem arz ediyor. Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgeleri’nin dijitalleşme vizyonumuza büyük katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. İTHİB olarak bu yeni modeli fırsata çevirecek akıllı yatırımların ve planlı dönüşümün bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyacağız. İhracatçılarımız için finansmana erişimin kolaylaştırılması en önemsediğimiz konuların başında geliyor. Ülkemiz ekonomisine en büyük katma değeri sağlayan sektörlerden biri olarak reform paketindeki alacak sigortası ve alıcı kredilerine ilişkin gelişmeleri çok sevindirici buluyoruz."

İsmail Gülle: Her ay 1500 yeni firma ihracata başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatı sürdürülebilir bir şekilde artırmak için önemli başlıklardan birinin ihracatın tabana yayılması olduğuna dikkat çekti. Gülle “Bu doğrultuda, TİM KOBİ ihracat seferberliğini başlattık. Bu kapsamda, 2020’nin her ayında ortalama 1.500 yeni firmamız ihracata başladı. Hükümetimizin bu noktada atmış olduğu adımların son derece faydalı olduğuna inanıyorum” dedi. Küresel ticaret lojistik maliyetlerinde son bir yılda yüzde 400’e varan artışlar yaşandığını dile getiren Gülle, “Pandemi döneminde konteyner bulunamayan zamanlar geçirdik. Ürettiğimiz ürünü, hızlı, ucuz ve güvenli bir şekilde gideceği adrese teslim etmek ihracatın en hassas aşamasıdır. Bu anlamda, Yurt Dışı Lojistik Merkezleri (YDLM), Türk ihracatına ivme kazandıracak bir projedir. Biz de TİM olarak, ABD’de Kaliforniya, New Jersey ve Georgia eyaletlerinde halı, mobilya ve ev tekstili sektörlerinde YDLM’yi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Afrika kıtasında, Gana özelinde ECOWAS bölgesine yönelik bir lojistik merkezi için çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” diye konuştu. Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgeleri ile inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin organizasyonel bir zemin bulacağına dikkat çeken Gülle, bu sayede yüksek teknolojili üretimin önünün açılacağı ve ihracatın birim değerinin artacağını vurguladı.