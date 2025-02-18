REIDIN, Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı

Gayrimenkul verileri toplama ve analiz etme şirketi olan REIDIN, satılık ve kiralık konut fiyatlarındaki değişimle ilgili raporunu yayınladı.

Buna göre Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 34,26 artarken, reel olarak ise yüzde 5,53 azaldı.

Endeks aylık bazda ise, 2025 yılının ocak ayında bir önceki aya göre nominal olarak yüzde 3,68 artarken; reel olarak ise yüzde 1,29 oranında azaldı.

Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi

Rapora göre aynı ayda, bir önceki aya göre nominal olarak yüzde 2,59 artan, reel olarak ise yüzde 2,33 azalan Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 55,64, reel olarak ise yüzde 9,52 arttı.