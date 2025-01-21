Reina katliamcısı Masharipov'un cezası onandı!

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Eylül 2020'de karara bağlanan dava dosyasına ilişkin 48 sanık yönünden temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, DEAŞ terör örgütü mensubu ve saldırının faili sanık Abdulkadir Masharipov'a "Anayasa'yı ihlal" suçundan 1 kez, "kasten öldürme" suçundan da 39 kez olmak üzere verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezası onandı.

Daire, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 aydan 12 yıla kadar değişen süreli hapse mahkum edilen 30 sanık hakkındaki hükümler ile bir sanık hakkındaki "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan kurulan mahkumiyet hükmünü de uygun buldu.

Bazı cezalar bozuldu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "terör saldırısının planlayıcısı" olarak kabul edilen İlyas Mamaşaripov'a "Anayasa'yı ihlal etmeye yardım" suçundan 20 yıl, 39 kişiye karşı "tasarlayarak öldürmeye yardım" ve 79 kişiye karşı "tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım" suçlarından verilen 1432 yıl hapis cezasını ise bozdu.

Dairenin bozma kararında, "sanığın eylemden haberdar olduğuna, eylemin gerçekleştirilmesi için ya da eylem sonrası sanık Masharipov'un kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiğine ilişkin delil bulunmadığına" işaret edildi. Kararda, sanık Mamaşaripov'un, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu kapsamında yargılanmasının yapılarak cezasının tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan süreli hapis cezasına çarptırılan 11 tutuksuz sanık hakkında "mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı" gerekçesiyle, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan mahkumiyetlerine karar verilen bir sanık hakkında ise "fazla ceza tayini" nedeniyle bozma kararı verildi.

Daire, 2 sanık hakkındaki hükümlerin önceki aşamalarda kesinleştiği, bir sanığın temyiz başvurusunun ise gerekçesiz olduğu nedeniyle temyiz istemlerinin reddine hükmetti.

Reina saldırısında ne oldu?

Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Ortaköy'de bulunan eğlence merkezi Reina'da 2017'de yılbaşı akşamı kalaşnikof marka otomatik tüfekle ateş açmıştı.

Masharipov, 10 Türk vatandaşı ile aralarında Suudi Arabistan, Irak, Ürdün, Suriye, Kuveyt, Hindistan, Lübnan, İsrail ve Tunus vatandaşlarının da bulunduğu 29 kişiyi öldürürken, 78 kişiyi de yaralamıştı. Saldırıda polis memuru Burak Yıldız da şehit olmuştu.

Olaydan sonra taksiyle kaçan Masharipov, 16 Ocak 2017'de Esenyurt'ta bir eve düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı.