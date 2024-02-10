Reis Gıda, Bakliyat Köyü sayısını artırıyor

İstanbul-DÜNYA

Reis Gıda’nın Türkiye’de “Sürdürülebilir Tarım ve Yerli Tohumları Koruma” misyonu çerçevesinde başlattığı Bakliyat Köyleri projesinde ‘Reis Bakliyat Köyleri’ sayısı artamaya devam ediyor. Üretim Bolu'nun Çamyayla Köyü, Samsun'un Bafra ilçesi, Çanakkale’nin Kocaveli köyü, İstanbul’un Silivri ilçesinde devam ederken, yeni köyler ile yerel çiftçilere eğitim ve kaynak desteği verilerek yerli üretimin teşvik edilmesi ve tarımsal biyoçeşitliliğin korunmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor. .

Bakliyat geleceğin gıdası

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 2016’da “Uluslararası Bakliyat Yılı” ilan edilmesiyle birlikte, bakliyatın “Sürdürülebilir Bir Gelecek için Besleyici Tohumlar” olarak belirlendiğini anımsatan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, 2024 yılı temasının ise “bakliyatlar toprakları ve insanları besleyecek” en değerli besin olduğuna dikkat çekildiğini söyledi. Bakliyat ürünlerinin, dünya genelinde giderek artan bir öneme sahip olup olduğunu, sürdürülebilir tarım ve beslenme açısından "geleceğin gıdası" olarak tanımlandığını bildiren Reis, ‘’Bakliyat ürünleri daha az suya ve gübreye ihtiyaç duyuyor. Toprağı koruyarak verimliliğini artıran bakliyat, sürdürülebilir tarım uygulamaları için ideal bir seçenek. Bu özellikleri, özellikle gıda güvencesi ve beslenme güvenliği bağlamında oldukça önemli’’ dedi. İklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimizi, tarımın artık eskisi gibi yapılmadığını, mutlaka günümüz şartlarına uyumlu değişim ve önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çeken Reis, ‘’Biyolojik çeşitlilik, iklim ve coğrafi koşullar, nedeniyle Türkiye önemli tarım ülkeleri arasında bulunuyor. Ülkemiz atalık tohumları bakliyat üretimi için ideal bir ortama sahip” diye konuştu.

Tarımsal biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlıyor

Türkiye’de “Sürdürülebilir Tarım ve Yerli Tohumları Koruma” misyonu çerçevesinde başlattıkları Bakliyat Köyleri projesinde "Reis Bakliyat Köyleri" sayısının artarak devam ettiğini açıklayan Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun ise, üretimin Bolu'nun Çamyayla Köyü, Samsun'un Bafra ilçesi, Çanakkale’nin Kocaveli köyü, İstanbul’un Silivri ilçesinde devam ettiğini aktardı. Bunlara ek olarak yeni ‘Bakliyat Köyleri’ ile projeyi güçlendirdiklerini ifade eden Yorgun, ‘’Yeni köyler, sadece coğrafi genişleme anlamına gelmekle kalmayıp, aynı zamanda yerel çiftçilere eğitim, kaynak ve destekle yerli üretimi teşvik ederek, tarımsal biyoçeşitliliğin korunmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.