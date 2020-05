Reis Gıda'dan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajı

14 Mayıs 2020

Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun (IFAP) kuruluş tarihi olan 14 Mayıs, 1984 yılından bu yana her yıl “Dünya Çiftçiler Günü” olarak kutlanıyor.



Geçmişinde karasabanla toprağı süren, çapa yapan, düvenle harman koşan, sığır güden, balıkçılıkla uğraşan, bilgi ve tecrübesiyle 45 yılını gıda sektörüne adayan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis yerli üretimi desteklemek adına başlattıkları Bakliyat Köyü Projesine “Dünya Çiftçiler Günü’nde” dikkat çekerek şunları belirtti:



“Dünya genelinde yaşanan iklim krizi, biyoçeşitlilik kaybı, açlık ve yoksulluk, gıda güvenliği ve olağanüstü sağlık problemleri gibi pek çok küresel sorunlarla karşı karşıyayız. Tarım, gıda ve su kaynaklarının hayati derecede önemli olacağı bir sürece giriyoruz.İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi kesintisiz gıda arzını her zamankinden daha önemli hale getirdi.

Bir ülkenin tarımsal üretiminde ve gıdada kendi kendine yeterlilik gıda güvencesinin ve güvenliğinin vazgeçilmezidir. Kırsal kalkınmada, sanayi sektörüne hammadde sağlamada ve ihracatta tarımın rolü büyüktür.



Tarım, toplam iş gücünün üçte birinin geçim kaynağı olan ve toplumun her kesimini ilgilendiren stratejik bir sektördür. Reis gıda olarak önceliğimiz, üreticilerin bir araya geldiği, verim ve kaliteyi yönettiği, iç ve dış piyasa talebine uygun üretim yapan üretici alt yapısına destek vermektir.



Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve sağlıklı bir yaşam için ata tohumlarının korunması ve yerli üretimin teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu öngörüden yola çıkarak “Reis Bakliyat Köyü” adını verdiğimiz projemizi hayata geçirdik. Çünkü ata tohumları gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirastır.



Bu nedenle ülkemizde sürdürülebilir tarımın destekçisi olarak tohum üreticiliği belgesi çalışmalarımızı tamamlayıp ilk etapta 2 ilde sözleşmeli tarım projemizi başlattık.

Projenin ilkini Bolu Çamyayla Köyünde 60 dönümlük bir arazide atalık tohumlarımız olan fasulye çeşitlerinin ekimini kadın çiftçilerimizin kurduğu kooperatifi desteklemek adına onların emeğiyle gerçekleştiriliyoruz.



Samsun’un Bafra ilçesinde ise yaklaşık 430 dönümlük arazi üzerinde Trakya Araştırma Enstitüsünden alınan geleneksel mutfak kültürüne uygun pirinç elde etmek adına 3 çeşit çeltik tohumu ekimi gerçekleştiriliyor. Üretilen bu ürünlerin Reis markasıyla değer oluşturmasını ve çiftçimizin ticari kaygısı olmadan sürdürülebilir üretimi gerçekleştirmesini amaçlıyoruz” dedi.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun; Reis’in bilgi ve iş gücünü, çiftçilerimizin tecrübe ve emeği ile buluşturarak yerli üretimin sürdürülebilirliği için daha yüksek fiyata ve alım garantisi vererek üreticilerimizin destekçisi olmak istiyoruz diyerek sözlerine devam etti.

Üniversitelerle gerçekleştirdiğimiz tohum çeşitliliği tespiti çalışmalarımızı da beraberinde devam ettiriyoruz.



Tarım ve Orman Bakanlığı-TAGEM Enstitüleri ve üniversiteler ile iş birliği yapıyoruz.

Aynı zamanda iç tüketimin karşılanması, özellikle stratejik ürünlerde kendi kendine yeterliliğin sağlanması ve ihracatta tarımsal ürünlerin payının artması için çalışıyoruz.



Türkiye topraklarında yetişen ürünlere dış pazardan yoğun bir talep var. Bu potansiyelin değerlendirilmesi ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaktır.



Çiftçimizin alın teri ve el emeği ile yetiştirilen pirinç, bulgur ve bakliyat çeşitlerini Türkiye’nin bir markası olarak 16 ülkeye ihracatını gerçekleştiriyoruz.



Reis Gıda olarak Dünya Tarım Ürünleri İhracatında ilk 10’da yer alan Amerika, Hollanda, Almanya, Fransa, Kanada ve Belçika’ya Türkiye topraklarında yetişen ürünleri ihraç ediyor olmak ülkemiz adına gurur kaynağıdır.



Ayrıca; pirinç ve bakliyat üretiminde ve ihracatında dünyada söz sahibi olan Amerika ve Kanada’ya ülkemizde yetiştirilen bu ürünleri hem de dünya fiyatlarının da üzerinde satışını yapıyor olmamız tarım ürünlerimizin ihracatı için önem arz etmektedir.



Tarım ve hayvancılık; gelişmiş ülkelerde bir yaşam tarzı, bir kırsal faaliyet ve bir aile işletme organizasyonu olarak yürütülüyor.



Bizlerde Reis olarak çiftçinin toprağını terk etmemesi, genç neslin tarım ve hayvancılığa olan ilgisinin artırılması adına girişimde bulunuyoruz. Köyden kente göçü önlemek için gelir kaynaklarını iyileştirerek istihdam yaratarak gelirlerin artırılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.



Ülkemizin Sağlığı için çalışmalıyız misyonu ile obeziteyle mücadele kapsamında sağlıklı ve dengeli beslenme, küresel iklim değişikliği, tarımda sürdürebilirlik, zorunlu göç gibi konularda yapmış olduğumuz sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık yaratmaya devam ediyoruz.