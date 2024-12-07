Rekabet cezası işleyen yandı! Yeni yıl zammı belli oldu
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezalarının alt sınırı yeniden değerleme oranı nispetinde artırılarak 241 bin 43 liraya çıkarıldı. Yeniden değerleme oranına tabi artış yüzde 49,93 oldu. Karar 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek ve 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.
Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan "4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16'ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2025 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43.93'lük artış esas alınarak 241 bin 43 liraya yükseltildi. Karar 1 Ocak 2025'ten 31 Aralık 2025'e kadar geçerli olacak.