2 dev şirket art arda zayıflama iğnelerinin fiyatlarını düşürdü!

Zayıflama ilaçları üreten Eli Lilly ve Novo Nordisk, hızla büyüyen obezite ilacı pazarında artan rekabet ve yerel üreticilerin baskısı nedeniyle Çin'de fiyatlarını düşürme kararı aldı.

Çin merkezli Yicai’nin haberine göre, Novo Nordisk Wegovy'nin en yüksek iki dozunun liste fiyatlarını yüzde 48 oranında düşürürek sırasıyla aylık 987 yuan (141 dolar) ve 1284 yuana (183 dolar) indirdi.

Danimarkalı Novo Nordisk indirim haberlerini yaptığı açıklama ile doğruladı. Açıklamada "Çin'deki Wegovy fiyatlarımızı güncellediğimizi doğrulayabiliriz" denildi.

Şirket, bu değişikliğin hasta maliyetlerini azaltacağını ve tedaviye erişilebilirliği artıracağını ifade etti.

Eli Lilly de fiyatları düşürecek

Çin'de yerel hastanelerin yaptığı duyurulara göre, Eli Lilly'nin Mounjaro adlı ilacının fiyatı da 1 Ocak'ta düşecek.

Nanjing’deki bir hastanenin WeChat hesabında yer alan bilgiye göre, Eli Lilly de 1 Ocak’tan itibaren, kilo kaybı amacıyla da kullanılan Mounjaro’nun fiyatını düşürecek.

Çin'deki e-ticaret platformlarında 10 mg’lık Mounjaro enjektör kalemi yaklaşık 445 yuan (63 dolar) fiyatla listeleniyor. Bu rakam, önceki 2 bin 180 yuanlık (311 dolar) fiyatın oldukça altında.

Çin'de rekabet kızışıyor

Yaklaşık 1,4 milyar nüfusa sahip Çin'in yüzde 65'inden fazlasının 2030 yılına kadar fazla kilolu veya obez olabileceğinin tahmin edilmesiyle ülkede obezite ilaçlarındaki rekabeti kızıştırdı.

Eli Lilly ve Novo Nordisk'in indirim kararlarında yerel üreticilerin pazardaki payını artırması etkili oldu. Ayrıca Novo'nun Wegovy'nin ana maddesi semaglutide üzerindeki Çin patentinin 2026 yılında sona ermesi de indirimleri destekledi.

Hindistan ve ABD'de de fiyatlar düşürülmüştü

Çin'den önce ilaç üreticileri ABD ve Hindistan'da da fiyatlarını düşürmüştü.

Novo, Wegovy'nin fiyatını Hindistan'da yüzde 37 oranında düşürülmüştü.

ABD Başkanı Donal Trump da ABD'de obezite ilaçlarının fiyatlarını düşürmek için anlaşma vardıklarını duyurmuştu.

Beyaz Saray, kasım ayı başlarında ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ozempic adlı zayıflama ilacının aylık fiyatının 1000 dolardan 350 dolara, Wegovy adlı ilacın ise 1350 dolardan 1000 dolara düşeceğini açıklamıştı.