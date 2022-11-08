Rekabet Kongresi, bu yıl 'Dijital ve Yeşil Dönüşen Sektörler' temasıyla gerçekleşiyor

İş dünyası, kamu, akademi ve STK'ların daha rekabetçi olmaları hedefiyle Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından bu yıl 14’üncü kez gerçekleştirilecek olan Rekabet Kongresi, 9 Kasım 2022 Çarşamba günü düzenlenecek. Kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenecek etkinliğin bu yılki teması ise “Dijital ve Yeşil Dönüşen Sektörler” olacak.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem’in açılış konuşmalarıyla başlayacak 14. Rekabet Kongresi’nin bu yılki özel konuğu ise Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç olacak. Kılıç, “Türkiye ve Avrupa’da İkiz Dönüşüm” başlıklı bir konuşma yapacak.

Dijital ve yeşil dönüşüm iki ayrı panelde ele alınacak

14. Rekabet Kongresi’nde dijital ve yeşil dönüşümün rekabetçilik açısından sektörlere etkisi iki ayrı panelde alanında uzman konuşmacılar tarafından ele alınacak. “Yeşil Dönüşüm Işığında Sektörlerin ve İş Dünyasının Geleceği” başlıklı ilk panelde Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak “Şirketleri Geleceğe Hazırlamak: ÇSY Sorunları için Somut Adımlar”, ESCON Enerji A.Ş. CEO’su Onur Ünlü “Enerji Sektöründe Yeşil Dönüşüm Süreçleri”, Çiğdemtekin-Arancı Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Avukat Gamze Çiğdemtekin “AB Yeşil Mutabakatı'nın Işığında İş Dünyası İçin Yeni Fırsatlar”, UNDP Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi Pelin Rodoplu da “KOBİ’lerin Dönüşümünde İyi Örnek Uygulamaları: Model Fabrika” temalı birer konuşma yapacak.



Dijital Dünyada Rekabetçilik konulu ikinci panelde ise Habitat Derneği Kurucusu ve Başkanı Sezai Hazır “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İçin Dijitalleşme”, Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney “Dijitalleşmede İş Dünyasının Rolü”, Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar “Yeni Dijital Ekonomide Nasıl Rekabet Edilir”, İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas “İkiz Dönüşümün Işığında Türkiye-AB İlişkileri”ni ele alacak.