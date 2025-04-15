Rekabet Kurulu 2 şirkete daha ceza verdi: Çimentoda toplam ceza 11 milyonu aştı

Rekabet Kurulu'nun 19.10.2023 tarihli kararıyla Hatay ilinde çimento ve hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmada şirketlere verilen cezalar belli oldu.

Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamada şirketlere toplam 11,2 milyon lira ceza verildiği kaydedildi.

Açıklamada soruşturma süreci devam ederken; OYAK Çimento, Kadir Soylu Beton, M.M. Tiftik Kardeşler ve Ekintaş tarafından yapılan uzlaşma başvurularının ardından bu şirketlere toplam 110 milyon 564 bin 108,16 TL idari para cezası verildiği hatırlatıldı.

İki şirkete daha ceza verildi

Soruşturma kapsamında Ceyhan Hazır Beton, Çimko Çimento, Filitoğlu ve KÇS Kahramanmaraş Çimento'nun sözlü savunmalarının mart ayında alındığı anımsatılarak Ceyhan Hazır Beton'a 515 bin 861 lira ve Filitoğlu'na 103 bin 76 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada; Ceyhan Hazır Beton'un pazarda müşteri paylaşımı, Filitoğlu firmasının da hazır beton üretimi ve satışı pazarında fiyat tespiti ve müşteri paylaşımına yönelik anlaşmalara taraf olarak 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada" Dolayısıyla Ceyhan Hazır Beton'a 515 bin 861 lira ve Filitoğlu'na 103 bin 76 lira idari para cezası verilmesine, bununla birlikte Çimko Çimento ve KÇS'nin ise kanunu ihlal ettiğine yönelik herhangi bulguya ulaşılamaması dolayısıyla söz konusu teşebbüsler hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi" denildi.