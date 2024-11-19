Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini karara bağladı: İşte onaylanan ve incelenen işlemler

Rekabet Kurulu, farklı sektörlerdeki şirketler arasında gerçekleştirilen devralma işlemleriyle ilgili kararlarını açıkladı. Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, bazı işlemler uygun bulunarak onaylanırken, bir işlem ise kapsam dışı olarak değerlendirildi.

Kurulun karara bağladığı önemli işlemler şu şekilde:

* ERG Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ, ERG Controls Inc. tarafından devralındı ve bu işlem kapsam dışında bırakıldı.

* ADNOC Logistics & Services PLC, iştiraki Abu Dhabi Marine Business and Services Company PJSC aracılığıyla Navig8 TopCo Holdings Inc'nin tek kontrolünü devraldı.

* Volt Yönetim Danışmanlığı AŞ, WEG Holding B.V. tarafından devralındı.

* Stembio Kök Hücre Teknolojileri AŞ'nin paylarının bir kısmı Koç Holding AŞ tarafından satın alındı.

* Kale Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, perakende iş kolunu Bidfood Dağıtım ve Pazarlama AŞ'ye devretti.

* Hepsiburada, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in kontrolündeyken, çoğunluk payları ve tek kontrol Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralındı.

Ayrıca, TAV Havalimanları Holding AŞ ve Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide iş birliğiyle, Antalya Havalimanı’ndaki yiyecek ve içecek alanlarının işletilmesine yönelik yeni bir ortak girişim kurulmasına onay verildi.

Bu kararlar, Türkiye ekonomisinde stratejik sektörlerdeki dinamiklerin şekillenmesine ve rekabetin korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.