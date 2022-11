Rekabet Kurulu bazı devralmalara onay

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, "British Petroleum, Equinor ASA ve Societe nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation, et la commercialisation des hydrocarbure s.p.a." tarafından ortak kontrol edilen In Salah Gas Limited ve In Salah Gas (Services) Limitet Şirketinde British Petroleuma kontrol hakkı sağlayan hisselerin, Eni Algeria Exploration B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Renault Korea Motors Co., Ltd. hisselerinin bir kısmının Geely Automobile Holdings Ltd. tarafından iştiraki Centurion Industries, Ltd. aracılığıyla devralınması ile Renault Korea Motors Co, Ltd. üzerinde Geely Automobile Holdings Ltd. ve Renault SAS tarafından ortak kontrol kurulması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

Makronet Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Softline International Technologies L.L.C. aracılığıyla Softline Grubu tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.