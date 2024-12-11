Rekabet Kurulu, lastik sektöründe 17 şirketi mercek altına aldı
Rekabet Kurulu, otomotiv lastiği sektöründe faaliyet gösteren 17 şirket hakkında rekabet ihlali şüphesiyle soruşturma başlattı. İddialar arasında fiyat sabitleme, bölge ve müşteri paylaşımı gibi rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar yer alıyor.
Rekabet Kurulu, otomotiv sektöründe lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında rekabet ihlali iddialarını incelemek üzere soruşturma başlattı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruyla kamuoyuna açıklandı.
Rekabet ihlali iddiaları
Rekabet Kurulu’nun açıklamasında, otomotiv lastiği üreticileri ve distribütörleri arasında rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar yapıldığına yönelik ciddi şüphelerin bulunduğu belirtildi. İncelenen iddialar arasında şunlar yer alıyor:
* Rakipler arasında rekabete duyarlı bilgi değişimi
* Fiyat sabitleme anlaşmaları
* Bayiler arasında bölge ve müşteri paylaşımı
* Bayilere münhasırlık yükümlülükleri getirilmesi
Soruşturma açılan şirketler
Soruşturmaya dahil edilen şirketler arasında sektörde tanınan büyük oyuncular ve bayiler yer alıyor. Bu şirketlerden bazıları şunlar:
* Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ
* Michelin Lastikleri Ticaret AŞ
* Pirelli Otomobil Lastikleri AŞ
* Goodyear Lastikleri Türk AŞ
* Hankook Lastikleri AŞ
Rekabet Kurulu, soruşturmanın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi kapsamında yürütüleceğini ve şirketlerin bu kapsamda rekabet ihlali yapıp yapmadığının değerlendirileceğini belirtti. Soruşturma sürecinde şirketlerin savunmaları alınacak ve nihai karar açıklanacak.