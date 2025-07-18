Rekabet kurulu soruşturma başlattı: Mastercard ve Visa mercek altında

Rekabet Kurulu, dünya genelinde kartlı ödeme sistemlerinde faaliyet gösteren Mastercard ve Visa hakkında resmî soruşturma başlattı. Soruşturmanın odak noktası, bu iki şirketin Türkiye’deki ödeme kuruluşlarının yurt dışındaki işyerlerine hizmet sunmasını sınırlandırıp sınırlandırmadığı yer alıyor.

Kuruldan yapılan açıklamada, Türkiye’de faaliyet gösteren ödeme kuruluşlarının, yurt dışında yerleşik işyerleriyle yaptığı ikili anlaşmalar sayesinde, tüketicilere daha düşük maliyetli ödeme hizmetleri sunduğu belirtildi. Bu sistemde, işlemler Visa veya Mastercard’ın sınır dışı işlem ücretlerine tabi olmadan gerçekleştirilebiliyor.

Rekabet Kurumu'nun yürüttüğü yerinde incelemelerde elde edilen ilk bulgulara göre, Mastercard ve Visa bu modeli şema kurallarına aykırı bularak, iş birliği yapan bankalara yaptırım uygulama gibi yöntemlerle müdahalede bulunuyor.

Kurul açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yurtiçinde faaliyet gösteren ödeme kuruluşları yurtdışında yaptıkları ikili anlaşmalarla yurt dışında yerleşik işyerlerine ödeme yapmak isteyen tüketicilere hizmet sunabilmektedir. Söz konusu ikili anlaşmalar kapsamında yurtdışı ödeme işlemleri yerelleştirilmiş olmakta, bu işlemler Mastercard veya Visa’nın sınır dışı işlem ücretlerine tabi olmaksızın gerçekleştirilebilmektedir. Yerinde incelemelerde elde edilen ilk bulgular Mastercard ve Visa’nın ikili anlaşmalar yapan ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini kendi belirledikleri şema kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle, bankalara yaptırım uygulamak gibi çeşitli yöntemlerle engelleyebildiğini göstermektedir. Soruşturma kapsamında Mastercard ve Visa tarafından kartlı ödeme/POS altyapısının yurt dışında yerleşik işyerlerine kullandırılmasının engellenmesi ve alternatif ödeme çözümlerinin dışlanması iddiaları incelenecektir."

Soruşturmada, Visa ve Mastercard’ın POS ve kartlı ödeme altyapılarının yurt dışı işyerlerine kullandırılmasını engelleyip engellemediği ve rekabeti dışlayıcı davranışlarda bulunup bulunmadığı incelenecek.